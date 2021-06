Les Festivités de la Turbine annoncées tout au long du mois de juillet à Sampigny les Maranges

du 6 au 25 juillet

Au programme:

- mardi 6 juillet – 20h30 : De consort, de voix ou d’Angleterre… Conférence-musicale sur l’histoire de la flûte à bec, s’adressant tant aux flûtistes qu’au public néophyte… par Matthieu Bertaud



- mercredi 7 juillet – 20h30 : Conférence-musicale tout public sur Les oiseaux chanteurs dans la société du XVIIIe siècle, par Alice Julien-Laferrière et Matthieu Bertaud



- jeudi 8 juillet – 20h30 : Concert de clavecin par Kazuya Gunji, dans l’univers des virginalistes anglais du XVIIe siècle.



- vendredi 9 juillet – 20h30 : Concert pour flûtes, violons et clavecin autour du chant des oiseaux dans la musique baroque, avec la participation des élèves de l‘Académie des Pipeauteurs et autres oiseleurs de la Turbine.



- vendredi 16 juillet, 16h: Conte musical sur le thème de la nature de la Compagnie Les Aequinoxes ... Avec accès à l’exposition dans le sous-bois pour partir à la découverte de la faune et la flore locale.



- dimanche 25 juillet, 21h30: Représentation du spectacle Le Cri sur Camille Claudel, compagnie À l’envers de soi (71). Buvette à partir de 20h.