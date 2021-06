L’EVEIL de Chalon au cœur de la cible du National de Tir à l’Arc 26 et 27 Juin 2021 au Stade Léo Lagrange

Toutes les sections du Club (éveil de l’enfant, gym artistique féminine et masculine, gym rythmique, tir à l’arc) se sont mobilisées dans un incroyable marathon depuis quelques semaines pour faire de l’organisation de cet évènement une réussite et un pied de nez à la crise sanitaire. La confiance de la Fédération est une grande fierté pour le Club, car tout était suspendu à l’évolution du virus qui paralyse le monde depuis plus d’un an.