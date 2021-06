DEPARTEMENTALES - CHALON 2 - Nouveau mandat pour Amelle Deschamps et Jean-Vianney Guigue

Amelle Deschamps et Jean-Vianney Guigue l'emportent face à la liste d'union de la gauche dans le canton de Chalon 2. Avec les résultats du second tour, les candidats de la majorité sortante siègeront à nouveau au Conseil départemental. Les réactions des élus recueillies par Info Chalon.

L'emportant dans les 13 bureaux du canton de Chalon 2, Amelle Deschamps et Jean-Vianney Guigue, les candidats de la majorité départementale obtiennent 62,28 % et sont donc réélu conseillers départementaux. Leurs adversaires de gauche, Christine Laoues et Sébastien Lagoutte devront donc se contenter de 37,71 % des suffrages exprimés en dépit d'une campagne dynamique qui n'a pas démérité. Le taux d'abstention atteint les 62,93 %.



62,28 %, c'est plus qu'en 2015.



Un score qui conforte le binôme dans son action au sein du Conseil départemental de Saône-et-Loire.



«Plus de 62 %, ça montre que nous avons été des élus disponibles et que nos actions au service du canton et du département payent. Avant tout, nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus et notre équipe de campagne qui a fait un travail extraordinaire. Cela nous incite à poursuivre notre action au service du canton et du département», estime Amelle Deschamps.



«Une action menée avec ce maître-mot qu'est le pragmatisme, ce qui nous a caractérisé durant les six années de notre premier mandat», poursuit Jean-Vianney Guigue, «un clin d'œil à tous les candidats qui se sont présentés sous la bannière de la majorité départementale et un grand merci à Élisabeth Vitton et Landry Léonard qui furent nos candidats remplaçants durant ces six dernières années».



Avant d'ajouter :



«Et maintenant, au travail!»



Leurs remplaçants sont Bénédicte Mosnier et Philippe Finas.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati