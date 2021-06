Les communistes saluent leurs retours au sein de l'assemblée régionale

Communiqué du comité régional Bourgogne Franche-Comté du Parti Communiste Français



Le second tour des élections régionales et départementales confirme l'intensité de la crise politique et démocratique que traverse notre pays, avec l'installation d'une abstention massive et des défaillances dans la diffusion du matériel de vote indignes d'un État aux traditions électorales anciennes.



Il y a urgence à redonner du crédit à l’action politique, à répondre aux aspirations profondes de celles et ceux qui sont en souffrance sociale, urgence à accorder les actes à la parole publique.



Dans ce contexte qui nous interpelle tous, le candidat du Rassemblement National ne progresse pas. Celui de la majorité présidentielle subit une défaite.



Nous nous félicitons de la victoire de la gauche et des écologistes et de la réélection de Marie-Guite Dufay à la tête d'une majorité désormais élargie aux communistes et aux écologistes. Ce succès est le résultat d'une expérience, d'une action intègres reconnues, et d’une campagne de propositions à hauteur des enjeux sociaux et environnementaux, loin des polémiques. C'est aussi le résultat d’un cap politique clairement à gauche donné dès le début de la campagne, que nous sommes heureux d'avoir contribué à conforter.



Les communistes s'engagent dans les luttes et dans les institutions. Leurs huit élus régionaux en Bourgogne-Franche-Comté s’attacheront à défendre les services publics partout, particulièrement là où ils ont été délaissés, en zone rurale ou dans certains quartiers urbains. Il porteront le renforcement du dialogue social régional sur les questions économiques et le contrôle de l’utilisation de l’argent public. Les premiers dossiers lourds sont sur la table : MBF, General Electric, et d'autres à venir.



Les Bourguignonnes, Bourguignons, Franc-Comtoises et Franc-Comtois peuvent compter sur notre présence au conseil régional et notre travail de proximité, comme nous comptons sur elles et eux pour exprimer avec force leurs besoins et les attentes, pour qu'avec la majorité du Conseil Régional élue ce soir, leur vie puisse s'améliorer.



Pour le comité régional

Evelyne Ternant, référente régionale PCF en Bourgogne-France-Comté