CORONAVIRUS : Un nouveau cluster du variant delta identifié dans le Doubs

L'ARS appelle particulièrement les habitants des communautés de communes du Pays de Maiche et de Sancey-Belleherbe à se faire tester et vacciner. Plus globalement, «la Bourgogne-Franche-Comté n’est pas à l’abri d’un rebond de l’épidémie sous l’effet d’un virus au fort potentiel de contagiosité».

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 28 juin 2021 :



Des mesures spécifiques de dépistage et de vaccination sont mises en œuvre dans le Doubs après l’identification d’un cluster de 7 cas de COVID porteurs de la mutation pouvant évoquer le variant delta. L’ARS et la préfecture du département appellent en particulier les habitants des communautés de communes du Pays de Maiche et de Sancey-Belleherbe à se faire tester et vacciner, sans délai.



L’ARS Bourgogne-Franche-Comté recense ce jour 7 cas de COVID dans le secteur des communautés de communes du Pays de Maiche et de Sancey-Belleherbe, avec détection de la mutation L452R qui peut notamment évoquer le variant delta.



Au-delà des mesures de gestion immédiatement mises en œuvre (contact-tracing renforcé par l’Assurance maladie autour de chaque cas, séquençages en cours pour identifier plus précisément le type de variant en cause, consignes d’isolement pour tous les personnes contacts…) l’Agence Régionale de Santé et la préfecture du Doubs invitent les habitants du secteur à recourir sans délai au dépistage et à la vaccination.



Des opérations de dépistage, d’information et de prévention ont été organisées dès ce lundi 28 juin sur les communes de Saint-Hyppolite et de Bretonvillers par des médiateurs de la Protection civile.





Vaccination



S’agissant de la vaccination, toutes les personnes de plus de 12 ans des communautés de communes sont concernées si elles ne sont pas ou pas complètement vaccinées (première dose il y a plus de 21 jours), et à distance de tout épisode COVID actif (plus de 2 mois).



Elles peuvent accéder à la vaccination auprès de leur professionnel de santé de proximité ou en centre de vaccination : consulter la liste sur le site de l’ARS



La Bourgogne-Franche-Comté n’est pas à l’abri d’un rebond de l’épidémie sous l’effet d’un virus au fort potentiel de contagiosité.



Les doses de vaccins sont accessibles sans délai, simplement, rapidement : Protégez-vous, protégeons-nous, vaccinons-nous ! Sans attendre.