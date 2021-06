Grain de sel - Le théâtre amateur à l’honneur  du 30 juin au 4 juillet 2021

Théâtre, musique, chant choral : le Théâtre du Grain de Sel accueille les compagnies, les groupes et les chorales amateurs pour leurs répétitions, pendant toute l’année.

Destinée aux associations de Chalon et du Grand Chalon, cette salle emplie d’histoires invite les passionnés du spectacle vivant à en créer de nouvelles en ses murs. Afin que chacun puisse découvrir ou redécouvrir ce lieu, le Théâtre du Grain de Sel, en cette fin de saison quelque peu atypique, ouvre ses portes au public. Venez nombreux découvrir et rencontrer des comédiens amateurs qui mettent les auteurs à l’honneur, pour vous faire rire et réfléchir.



Au programme de ce temps fort théâtre :

Aurélien Marquet “ Et quelque chose finira bien par arriver ” : Mercredi 30 juin à 20 h 30

Le jour de son anniversaire, Julien attend. Seul dans ses vingt mètres carrés, il attend que quelque chose se passe. Il espère que l’homme du passé le rejoindra pour partager avec lui son gâteau d’anniversaire. « Et quelque chose finira bien par arriver » est un monologue sur la solitude et l’enfermement. Comment l’être humain s’enferme lui-même, accroché à un passé qui le rassure. Julien se confie au public, profite de la présence de ce dernier pour s’ouvrir avec humour.

Jeu, écriture et mise en scène : Aurélien Marquet avec l’aide et les conseils de Lucie Donet.

Durée : 50 minutes.Entrée libre.

Réservation : 06 20 20 04 15

Billetterie sur place à partir de 20 h.

Association « Les oeufs » : “La fête ! ” : Jeudi 1er juillet à 20 h 30

Improvisation théâtrale

Huit improvisateurs chalonnais se retrouvent sur scène pour un moment unique ! Les comédiens se plieront en quatre pour vous proposer des styles de scènes improvisées et c’est vous, public, qui voterez pour celle qui vous plaît le plus.

Venez rire, pleurer, et danser sur vos sièges en famille, seul ou entre amis !

Mise en scène collective.

Durée : 1 h 30

Entrée : 5 € tarif adultes, 3 € tarif enfants.

Réservation : 06 52 71 44 94 ou par page facebook « Les oeufs –improvisation théâtrale à Chalon-sur-Saône »

Billetterie sur place à partir de 20 h.

Compagnie du Gru “ Tapier Trois Histoires Terribles ” de Franz Kafka, Edgar Poe

et Frank Dasjoux : Vendredi 2 juillet à 20 h 30

L’acteur livre trois histoires horribles de trois auteurs et dans trois styles différents. Frayeur, chagrin, stupeur, l’heure sera aux étonnements et aux émotions fortes.

Mis en scène par Frank Dasjoux.

Durée : 1 h

Entrée : 10 €, tarif unique

Réservation : 06 73 64 37 27 ou 03 45 28 02 90.

Billetterie sur place à partir de 20 h.

Théâtre du Champ de Seigle “ À table ! ” : Samedi 3 juillet à 20 h 30

Le spectacle improvisé que vous commandez !

Un carpaccio de zombie et son histoire d’amour, une ratatouille de comédie, un cocktail de scènes d’action... Venez au restaurant « La scène », un restaurant où les serveurs joueront de manière improvisée une histoire d’une heure entre cinéma et théâtre que vous leur commanderez. Il y en a pour tous les goûts : une carte fournie et variée, des histoires pleines d’émotions et préparées avec amour.

Mise en scène collective.

Durée : 1h45

Entrée : 5€ tarif unique

Réservation : 06 52 71 44 94 par SMS : indiquer le nombre de personnes et le nom de famille

Billetterie sur place à partir de 20 h.

Atelier Théâtre de Saint-Marcel accompagné par la Cie des Yeux Verts “ Ça Va ? ” de Jean-Claude Grumberg (Extraits) : Dimanche 4 juillet à 17 h

Une série de scènes, dans lesquelles deux individus s’affrontent dans de savoureux dialogues déclenchés par la formule rituelle « Ça va ? » aussi faussement bienveillante que vide de sens. Au fil d’échanges, les questions et réponses se faufilent entre les lieux communs pour dénicher l’absurde des relations sociales. Hypocrisie ? Des conversations cocasses et dramatiques, des rencontres de SolitudeS ! Qui déclenchent un rire, jaune parfois...

Mis en scène par Olivier-Jacques Bernard.

Durée : 50 minutes

Entrée : 5 €, tarif unique.

Réservation : [email protected] ou 03 85 45 62 47 (laisser message)

Billetterie sur place à partir de 16 h 30.

Mesures sanitaires à respecter

L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires strictes imposées dans les lieux de spectacles.

Vous souhaitez participer en décembre 2021 ?

Le théâtre du grain de sel vous ouvre ses portes !

Au Théâtre Grain de Sel, les temps forts vont par deux, celui de l’été et celui de l’hiver. Les associations de théâtre amateur sont invitées à participer au prochain rendez-vous de la saison, au mois de décembre 2021.

Compagnies amateurs de Chalon-s ur-Saône et du Grand Chalon, le théâtre vous est ouvert, la billetterie est entre vos mains et un régisseur vous accompagne. Vous souhaitez donner une représentation au Théâtre Grain de Sel en décembre 2021 ? Présentez votre spectacle en quelques lignes, parlez-nous de votre association, et n’oubliez pas la fiche technique !

Envoyez votre dossier avant le 8 novembre 2021 à :

Mairie de Chalon-sur-Saône

Direction de la culture

CS 70092

71321 Chalon-sur-Saône cedex