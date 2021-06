Le Printemps Chalonnais, «porter un projet politique de gauche qui réponde aux enjeux de justice sociale et de transformation écologique»

Communiqué de presse du lundi 29 juin 2021

Le Printemps Chalonnais prend acte et déplore les résultats des élections départementales de ce dimanche qui a vu l'élection ou (ré)élection des binômes de la droite conservatrice sur l'ensemble de l'agglomération chalonnaise.



L'abstention record de ce dimanche si elle relativise ces victoires, nous oblige avant tout à nous interroger sur les pratiques démocratiques qui ont cours maintenant depuis trop longtemps. Très forte dans les quartiers populaires et au sein de la jeunesse, elle interpelle encore plus fortement un collectif de gauche comme le Printemps Chalonnais.



Elle ne doit pas faire l'objet, comme trop souvent d'un simple constat préalable avant l'analyse des résultats mais doit guider notre réflexion et nos comportements. Elle témoigne de l'urgence à proposer de nouvelles façons de construire les politiques et les actions concrètes avec les citoyen·nes et en particulier avec la jeunesse qui s'éloigne inexorablement des institutions !



Pour ce qui nous concerne, conscient de ce contexte difficile, nous entendons poursuivre la démarche que nous avons initiée au cours de cette élection, les premiers résultats positifs obtenus nous y encouragent. Aussi, nous entendons être auprès de vous, pour construire "avec vous".



Vous pouvez ainsi compter sur nous pour être à vos côtés pour accompagner vos projets, à vos côtés pour mener les combats sociaux, les combats écologiques et être une force d'interpellation des représentant·es élu·es. Nous construirons patiemment et avec énergie l'alternance de gauche et ses propositions concrètes, dans laquelle pourront se reconnaitre la jeunesse, les classes populaires et l'ensemble des citoyen·nes !



Cette dynamique d'union, nous la partagerons avec l'ensemble des forces progressistes du territoire, de nos quartiers au département, et qui se reconnaissent dans ce projet politique d'une gauche sincère qui réponde aux enjeux de justice sociale et de transformation écologique.



Le Printemps Chalonnais