Le groupe des mains vertes à l'école de Crissey 

Les bénévoles des mains vertes ont lancé une campagne de sensibilisation sur les déchets auprès des enfants de l’école de Crissey

Il y a 2 ans environ, Alain, alors en retraite, a constaté en faisant du sport qu’il y avait beaucoup de déchets le long des rues et chemins de la commune. Il a commencé seul à arpenter les rues et places pour y faire du ramassage de détritus laissés par-ci, par-là, déchets qui gâchent l’image de sa commune et la rendent pas très agréable à vivre. Aujourd’hui, ils sont 7 bénévoles à passer toutes les semaines dans différents lieux de Crissey pour nettoyer ce que des personnes indélicates laissent derrière eux. En mars, une grande action est menée avec les chasseurs le long de la Saône pour y faire du nettoyage.

Sensibiliser est le maitre mot, c’est pourquoi les membres des mains vertes ont fait trois après-midi d’information à l'école de Crissey pour sensibiliser les enfants sur les déchets. Trois classes à trois dates différentes pour trois endroits de la commune où les enfants ont pu faire le constat que les déchets volontaires ou non jonchaient trottoirs, recoins, parterres, caniveaux etc…

Le Lundi 14 juin à 13h45, la classe de CM2 accompagnait Jean Maurice et Sylvie pour faire un peu de nettoyage avec une multitude d’explications sur les dangers, le temps d’élimination des déchets trouvés le long du parcours. Le Mardi 15 juin à 13h45, c’était le tour de la classe de CE2 avec Nicole et Marie- Christine pour le même but. Le Lundi 21 juin à 13h45, c’était la classe de CP de Géraldine Clerc enseignante qui faisait sa sortie avec Alain et Jean Maurice pour faire un peu de nettoyage autour de l’école et la mairie.

Tout a débuté dans la salle de classe, après s’être présentés Alain et Jean Maurice ont montré et expliqué aux enfants les équipements qu’ils utilisent pour le nettoyage. Les enfants ont été équipés de gants et tout le monde est parti en direction de la mairie et du cimetière. Les premiers papiers et autres ne se sont pas fait attendre, les jeunes écoliers avaient bien retenu la leçon et ils ont ramassé plein de déchets, mégots de cigarette, papiers d’emballage de barres chocolatées et même des feuilles de papier que le vent a poussées sous les haies. Ils ont pu s’exercer chacun à leur tour au maniement des pinces de ramassage.

De retour en classe, la projection d’un diaporama a finalisé cette intervention de sensibilisation et d’explications sur ce qu’il faut faire et ne pas faire pour protéger notre planète, avec une consigne donnée aux enfants : « n’hésitez pas à rappeler à l’ordre adultes, jeunes, ados et autres enfants si vous les voyez jeter leurs déchets n’importe où, alors que la commune a mis des poubelles à disposition, en leur expliquant qu’ils n’accepteraient pas que l’on déverse chez eux des déchets. Alors pourquoi le faire ailleurs ? »

C.Cléaux