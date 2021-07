CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Découvrez la composition de l'exécutif régional

Et de trois pour Marie-Guite Dufay. Réélue présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ce vendredi 2 juillet, Marie-Guite Dufay a tenu son premier discours de la nouvelle mandature en mettant l'accent sur la différenciation territoriale, l'emploi, la transition écologique et la fraternité. Quinze vice-présidents ont été désignés.

Comme convenu lors de l'accord politique passé entre les deux tours, trois vice-présidences reviennent à des élus divers gauches (Patrick Molinoz, Sandra Ianniceli et Christian Morel), deux à des écologistes (Stéphanie Modde et Sarah Persil), une à une communiste (Isabelle Liron) et donc neuf à des socialistes.



1er vice-président : Michel Neugnot (Mobilités, Transports scolaires, Intermodalités et Infrastructures)

2ème vice-présidente : Laëtitia Martinez (Enseignement supérieur, Recherche, Égalité réelle et Laïcité)

3ème vice-président : Nicolas Soret (Finances, Développement économique, ESS et Emploi)

4ème vice-présidente : Sandra Ianniceli (Formations sanitaires et sociales et Accompagnement des personnes handicapées)

5ème vice-président : Patrick Molinoz (Transitions numériques, Innovation, Politique européennes, Actions internationales et Export)

6ème vice-présidente : Océane Charret-Godard (Lycées, Offres de formations, Apprentissage et Orientation)

7ème vice-président : Éric Houlley (Cohésion territoriale, Politique de la ville, Ruralités, Parcs naturels, CPER et CPIER)

8ème vice-présidente : Isabelle Liron (Formation professionnelle des demandeurs d'emploi, Mutations économiques et Dialogue social territorial)

9ème vice-président : Patrick Ayache (Tourisme, Attractivité de la région et Promotion des territoires)

10ème vice-présidente : Stéphanie Modde (Transition écologie : énergie, biodiversité, alimentation, économie circulaire et eau)

11ème vice-président : Willy Bourgeois (Sport et Communication de la collectivité)

12ème vice-présidente : Sarah Persil (Jeunesse, Vie associative, Citoyenneté et Démocratie participative)

13ème vice-président : Christian Morel (Agriculture, Viticulture et Agroalimentaire)

14ème vice-présidente : Nathalie Leblanc (Culture et patrimoine)

15ème vice-président : Hicham Boujlilat (Ressources humaines, Évaluation des politiques publiques et Médiateur régional)

LIRE L'ARTICLE SUR INFOS-DIJON

Lire le discours complet d'installation de Marie-Guite Dufay