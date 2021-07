La commune de Crissey emploie deux saisonniers pendant l’été

Deux jeunes crissotins sont employés pendant une période d’un mois chacun aux services techniques de la commune de Crissey

L’été est signe d’une activité importante dans les communes et il faut aussi palier aux congés des agents. La mairie de la commune a eu recours à l’embauche de deux saisonniers qui feront chacun un mois. Ces embauches en CCD rentrent dans le dispositif mis en place par le conseil départemental pour l’été 2021, à savoir deux millions d’euros : c’est le montant de l’enveloppe que le Conseil départemental a décidé de réserver à ce dispositif pour l’été 2021. Pour l’embauche de deux jeunes recrutés pour un contrat à durée déterminée (CDD) d’un mois chacun, l’un en juillet et l’autre en août, la commune de Crissey (comme toutes celles de Saône-et-Loire), peut prétendre à une aide forfaitaire du Département à hauteur de 5 000 €. En contrepartie de cette aide financière, la commune devra justifier de dépenses d’investissement pour un montant minimum de 6 150 € (travaux, équipements, acquisition de matériels…), non déjà financées par le biais d’un dispositif départemental existant.

Une aubaine pour la commune et ses services techniques qui ont besoin de renfort pour l’été. Deux services sont particulièrement demandeurs, le service des espaces verts et le service des bâtiments. Eric Mermet maire de la commune et les deux jeunes ont signé les CDD en présence de Pierre Marceau adjoint à la mairie en charge des services techniques, de Nathalie Dissard directrice générale des services, de Benoit Authevelle et Hervé Billon responsables des services techniques.

Loys Massot âgé de 19 ans, habitant la commune, est étudiant et va poursuivre ses études à Belfort en génie civil. Il a postulé pour le mois d’août par choix et dans le but d’être utile à sa commune qu’il connait bien, de rénover, de nettoyer pour rendre Crissey agréable. De plus, avoir travaillé dans une mairie sera une référence pour lui quand il sera en recherche d’un poste.

Estève Terreaut âgé de 21 ans, également crissotin, lui est en 2ème année de DUT GLT à Chalon. Pour lui c’était l’opportunité de gagner un peu d’argent et surtout ne pas rester à rien faire. Ce qui le motive c’est se rendre utile, aider les personnes, rendre la commune plus agréable et l’entretenir pour garder la beauté du village. Il fait son CDD ce mois de juillet.

Les deux jeunes seront sous la responsabilité de Benoit Authevelle (espaces verts) et Hervé Billon (bâtiments), services auxquels ils seront affectés. Les services techniques comprennent déjà 4 personnes aux espaces verts, une personne aux bâtiments, une personne à la voirie et une secrétaire. Ce n’est pas le travail qui manque avec les travaux d’entretien du parvis de l’église, la taille et l’entretien des espaces verts …

C.Cléaux