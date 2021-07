Concert de Cha au Port-Villiers

Après la musique celtique du duo Chalonnais Ailsa Craig, c'est au tour d'une autre chanteuse de notre ville, Cha, de se produire lundi soir sur la scène de la Saône en guinguettes. Plus de détails avec Info Chalon.

À travers ses textes intimistes portés par une voix de velours, enveloppés de mélodies chaloupées globe-trotteuses, Cha raconte les pérégrinations d'une femme, d'un a(i)mant et d'une mère en quête d'échanges, de complicités et de joie. L'énergie et la spontanéité qui se dégage de ses chansons fraîches et touchantes vous emmènent vers un ailleurs chaleureux et terriblement vivant.



Chanteuse Chalonnaise, Cha était en concert au Port-Villiers ce lundi 5 juillet à 20 heures 30, dans le cadre de la Saône en guinettes.



Cha, de son vrai nom Charlène Detouillon, était entourée par Olivier Montangerand (batterie), Damien Dequiedt (contrebasse / guitare), Samuel André (trompette), Ugo Lesprit (accordéon et piano) et Pierre Inza (guitare).



Ce mercredi 6 juillet à 20 heures 30, c'est au tour de Peter McConnel (reprise pop-rock).



