A Givry, des calculatrices remises aux élèves de CM2 de l'école Lucie Aubrac, avant leur rentrée au collège.

Depuis plus de dix ans, la municipalité givrotine marque le passage du CM2 à la 6ème par un cadeau, qui accompagne les élèves lors de leur entrée au collège.

Comme l'a rappelé Sébastien Ragot, Maire de Givry, « le passage du CM2 à la 6ème est un moment important dans la vie d’un élève, au même titre que l'entrée en maternelle et l'arrivée en primaire. Et ceci même si à Givry, le passage d'une école à l'autre, se traduit par une simple traversée de rue. »

D'ailleurs, et même si cette dernière journée a été plutôt festive, avec l'organisation d'une mini bal costumé, l'émotion était très présente parmi les élèves et les enseignants. Car comme l'a dit Madame Bréchot, qui enseigne à l'école Lucie Aubrac depuis plus de dix ans, « cette dernière journée d'école revient à fermer un chapître, qui a duré une année scolaire, et qui a été écrit avec des élèves qui sont très attachants. »

Les 42 élèves des classes de Madame Bréchot et de Monsieur Anselmet, ont donc reçu chacun une calculatrice, agréée par le collège givrotin, qui leur a été remise par les membres du Conseil Municipal des jeunes de Givry.

Une forme de récompense que les enfants ont particulièrement appréciée, et dont ils se souviendront longtemps.