L’école maternelle Françoise Dolto de Champforgeuil fête la fin d’année scolaire avec sa ̏grande lessive˝

Les enfants de la maternelle Françoise Dolto ont fait leur pique-nique et plein de jeux pour fêter la fin de l’année scolaire.

Non, ne vous en faites pas, les enseignants n’ont pas donné une brosse à laver et du savon aux enfants pour un grand nettoyage de l’école avant les vacances ! C’est juste une tradition, si on peut dire, où les dessins, réalisés par les enfants durant toute l’année scolaire, sont accrochés à un fil à l’aide de pinces à linge. Cette année, c’est sur le grillage autour de l’école que les dessins ont été accrochés de manière à ce qu’ils soient bien visibles de l’extérieur de l’enceinte de l’école, l’école n’étant pas accessible par tous en raison des restrictions sanitaires et du plan Vigipirate.

Les 47 élèves de la maternelle ont ainsi exposé leurs œuvres que les parents ont pu récupérer le soir lorsqu’ils sont venus chercher leurs enfants. Chez les élèves, une certaine excitation était palpable dans la cour de récréation, même pendant la pause pique-nique. Amélie Baptizet directrice de l’école, sa collègue, les ATSEM et AESH avaient concocté pour tous ces petits une multitude d’activités par ½ groupes, activités de jeux à l’extérieur et manuelles à l’intérieur.

Une très belle particularité dans la cour de cette école que les 4 bacs de plantations potagères et fleuries, bacs fabriqués et remplis de terre par les services techniques de la commune, plans et graines fournis par les parents d’élèves. Tomates, choux, courgettes, petits pois, fraisiers et plantes aromatiques sont entretenus par les petits apprentis jardiniers de l’école pour leur plus grand bonheur. Cet été, pendant les vacances, les plantes seront entretenues par des bénévoles.

C.Cléaux