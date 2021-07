Le Président du club de Football Réunis de Saint Marcel Patrick Leclere démissionne du club

Après 9 années de bons et loyaux services passé au club du FRSM dont 4 en tant que président du club et 5 en tant qu’entraîneur des gardiens de but, Patrick Leclere, pour multiples raisons, a pris la décision de démissionner de son poste de Président.

Pour information c’est monsieur Anthony Guichard qui l’ a succédé.

(à G sur la photographie)

J.P.B