A Louhans, « L’Indépendant du louhannais et du Jura » c'est cent quarante d’histoire de l’imprimerie de presse et de labeur

... qui les intéressent, de mettre à leur portée ce que disent et ce que font les hommes chargés de l’administration des affaires du pays. C’est en ces termes que s’exprimait son fondateur Claude-Gilbert Gauthey, expert géomètre. Il entendait de faire de « l’Indépendant de Saône-et-Loire » un journal politique, littéraire, scientifique, industriel, agricole et commercial.

En 1881 il déménage définitivement son journal à Louhans avec un rythme de parution hebdomadaire à ses débuts puis bi et ensuite tri-hebdomadaire. C’est un journal « sincèrement attaché à la République selon son fondateur et à tendance gauche radicale et anti-clérical.

Installé rue des Dodânes depuis sa création, il appartiendra pendant de longues années à la famille Jules Faizy avant de racheter d’autres journaux locaux et de rejoindre ces dernières années le groupe « Le Progrès » et diverses autres institutions de presse. Il imprima, pendant la période trouble de 1939 à 1945 toutes les feuilles de la Résistance locale ainsi que des articles favorables à celle-ci en risquant d’une minute à l’autre une descente de l’armée occupante.

Cent quarante années après cette « aventure » le journal « L’Indépendant du louhannais et du Jura » est toujours là réalisé et imprimé selon la technologie d’aujourd’hui. Mais son ancien atelier devenu « Musée de l’imprimerie » unique en France est resté intact jusqu’au dernier jour de sa parution « à l’ancienne » en 1984. Il continue de paraître aujourd’hui, dans des locaux modernes toujours situé rue des Dodânes avec une équipe de journalistes, correspondants. Il est imprimé sur les rotatives du « Progrès de Lyon » à Chassieu, distribué le mardi et le vendredi sur sa zone de diffusion (Bresse chalonnaise, jurassienne et de l’Ain) par la Poste et un réseau de porteurs à domicile.

A l’occasion de ce 140ème anniversaire, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne organise des visites du Musée de l’imprimerie où se situe également le Musée des beaux-arts de Louhans. Claude Barbier, ancien imprimeur en la cité des arcades, est présent afin de piloter et commenter la visite d’un lieu unique en France. (Contact : 03.85.76.27.16)