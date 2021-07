AVIS DE DECES - Madame Francine ROUBIO

CHALON-SUR-SAÔNE



René et Dominique Roubio,

son frère et sa belle-sœur ;

Cécile, sa nièce ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Francine ROUBIO



à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 20 juillet 2021, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey suivie de sa crémation. Francine rejoindra ensuite sa maman, Isabelle Roubio, au cimetière de l'Ouest de Chalon-sur-Saône.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.