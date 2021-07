CORONAVIRUS : L'ARS constate un net rebond de la vaccination en Bourgogne-Franche-Comté

La circulation virale reste faible mais confirme la reprise à la hausse amorcée la semaine dernière et observée à l’échelle nationale.

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 16 juillet 2020 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Variant delta/vaccination : la course continue !

La course de fond engagée dans la région contre le variant delta, se poursuit. La campagne vaccinale a enregistré un net rebond ces derniers jours et les partenaires sont mobilisés sur le terrain pour faire face à la demande et combattre ainsi la montée d’une quatrième vague.

Le variant delta continue son inexorable progression en Bourgogne-Franche-Comté. La mutation L452R, évocatrice de ce variant, est désormais identifiée dans 6 tests positifs sur 10 et est majoritaire dans tous les départements, à l’exception, à ce jour, de la Haute-Saône et de l’Yonne.

La circulation virale reste faible mais confirme la reprise à la hausse amorcée la semaine dernière et observée à l’échelle nationale.

Le nombre de décès en établissements de santé se monte à 4 844 depuis mars 2020 ; 2 296 décès étant répertoriés en établissements médico-sociaux par Santé publique France.

Plus de 13 000 premières injections le 13 juillet

Si le variant delta avance, la vaccination a également fortement progressé ces derniers jours, après l’allocution présidentielle du 12 juillet.

Le 13 juillet, plus de 13 000 premières injections ont notamment été enregistrées dans la région, traduisant un net rebond du recours à cette vaccination.

La couverture vaccinale affiche une progression encourageante, en particulier dans la tranche d’âge des 18-49 ans, qui passe la barre des 50%. Elle reste toutefois insuffisante à ce jour pour faire obstacle à la vague épidémique de variant delta qui se profile et il convient donc d’accélérer sa progression.

En plus des centres de vaccination mobilisés en tous points du territoire, l’ARS rappelle que les pharmaciens, médecins, sages-femmes, infirmiers, sont engagés dans la campagne.

Ces professionnels libéraux de proximité jouent un rôle déterminant pour informer, rassurer, vacciner.