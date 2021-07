Promenons-nous 'à l'Orée du bois'

Dans cette fable moderne qui pourrait s'apparenter à une tragédie grecque, il est question d'un jeune renard aux yeux verts qui organise des fêtes sauvages au beau milieu des bois et que les chasseurs aimeraient voir au bout de leur fusil ; mais les chasseurs sont aussi des loups et en voilà deux : l'un vient de la ville, l'autre, homme du pays, convoite les terres que ses nouveaux voisins viennent de recevoir en héritage. Ce sont des histoires de village, des histoires de famille. La terre appelle certains dans cet élan presque vital de retour à la nature. Le citadin, contrairement à son épouse, préfèrerait que le bruit de la ville emplisse sa tête de tout son vacarme, alors que le silence laisse place à ses propres plaintes hypocondriaques.

Il y a, surtout, ceux qui dansent et s'amusent malgré les interdits, cachés dans les bois, enviés par les riverains qui jugent et condamnent, mais qui aimeraient en faire partie. Pour nous enchanter : 4 danseurs-interprètes d'Espace de Rue. Les acteurs sont bons - très bons même - et le DJ/musicien au plateau, présent tout au long de la pièce, finira bien par inviter les spectateurs à se lever et à les suivre aussi au fond du bois... Cette production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, écrite et mise en scène par Pierre-Yves Chapalain est une vraie réussite !

Pour plus de renseignements : https://www.espace-des-arts.com/saison/a-loree-du-bois