De la musique plein la tête pour les jeunes de l’ERJ de Châtenoy le Royal mais pas n’importe laquelle.

Le chantier jeunes intitulé « Un jour, une instru… » était en direction des ados de 14 à 17 ans. L’idée était de réaliser une musique instrumentale en MAO qui servira de base pour un clip. C’est avec Mahdi Metlaine enseignant en musique électronique au CRR de Chalon et intervenant dans les structures jeunesses que les jeunes vont s’exercer à la MAO. Mahdi est aussi prof de DJ.

10 jeunes de l’ERJ, dont un groupe de 4 filles, ont participé à ces 3 jours d’activités, ils ont appris, à partir de leurs choix, comment élaborer un thème musical, définir la tonalité mineure ou majeure qui donnera le caractère au morceau, choisir les instruments de bases, le tempo… tout le panel musical restitué par l’ordinateur et la table son. Pas besoin d’enseignement musical pour faire un peu de MAO, juste de bonnes oreilles et le goût de la créativité. L’important était aussi de comprendre l’enjeu de ce projet, d’analyser et restituer la musique qui trotte dans la tête.

10 jeunes ont été très investis dans ce chantier et à la fin de ces 3 jours, 3 thèmes de leur composition ont vu le jour pour la musique du clip. Très différents mais très intéressants par l’esprit qu’ils dégagent, les 3 thèmes de leur composition leur ont permis de bien comprendre le processus de la composition musicale.

Il va sans dire que pour poursuivre et ne pas être bloqué dans ce domaine de la MAO, il est préférable d’avoir une vraie formation musicale, cependant les ados de l’ERJ ont vécu une bonne expérience avec le spécialiste Mahdi Metlaine.

C.Cléaux