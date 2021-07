On recrute à PIXEL Création

QUI RECHERCHE QUI

L’Atelier PIXEL Création, Graphiste et Fabricant d’enseignes depuis 20 ans (création de logos, marquage publicitaire grands formats et sur supports variés : véhicules, vitrines, stands, panneaux…), ne cesse de croitre et s’épanouir.

Parce que sa clientèle croit (aussi) en son expertise et sa créativité joviale, Aurélie – alias Madame PIXEL – recherche un nouveau collaborateur.rice.

Si vous êtes le poseur d’enseigne idéal (au masculin ou au féminin), c’est-à-dire expérimenté, autonome, polyvalent et de bonne humeur, alors PIXEL Création vous adoptera aussitôt !

DÉTAIL DU POSTE

Combien

Temps plein : 1 300 € > 1 900 €/mois, selon compétences.

Où

PIXEL Création

106, rue Principale

71530 Crissey

À 5 min de Chalon

CE POSTE EST POUR VOUS

[email protected]

Tél. : 03 85 44 22 26

Port. : 06 80 70 49 27

Congés d’été

Nous sommes fermés les 3 premières semaines d’août. N’hésitez pas à nous contacter pendant cette période, mais uniquement par mail.