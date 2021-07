Après les violents orages de samedi denier : le point de situation en Saône-et-Loire

Communiqué du conseil départemental :

Au cours de la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juillet, la direction départementale des routes et infrastructures a recensé plus d’une centaine d’interventions, nécessitant de solliciter une cinquantaine d’agents de l’ensemble du territoire. Point de situation à ce jour.

Face aux nombreux appels du centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie, des pompiers ou des maires, la direction départementale des routes et des infrastructures est intervenue 111 fois au cours de la nuit de vendredi à samedi derniers pour des dégâts causés par les violents sur les routes et sur les voies vertes et bleue.

Arbres tombés, inondations, coulées de boue, une cinquantaine d'agents a été dépêchée pour répondre à l’urgence dans la nuit et au cours du week-end. Le Chalonnais, le Mâconnais et le Charolais Brionnais ont été les secteurs les plus touchés.

La mobilisation de toutes les équipes d’astreinte de la DRI n’a pas suffi. D’autres agents des Services territoriaux d’aménagements (STA) concernés ont dû être sollicités au milieu de la nuit et au petit matin pour renforcer les effectifs ; ceux des STA d’Autun-Le Creusot et de Louhans, peu touchés, sont également venus en appui.

Pour l’heure, toutes les routes départementales ont été dégagées. Seules deux voies vertes et bleue restent inaccessibles et devraient l’être encore quelques temps.

Dans le Charolais-Brionnais, la voie verte entre Iguerande et L’Hôpital-le-Mercier est fermée et fera l’objet d’un nettoyage par les équipes du STA et des entreprises privées spécialisées. A ce jour, aucune date de réouverture ne peut être envisagée.

Dans le Chalonnais, une portion de la voie bleue à hauteur de Sassenay est également fermée pour une durée encore indéterminée. Les équipes devront refaire 15 mètres de bitume complètement dégradés par les inondations.

Les 111 interventions

• 2 pour le STA Autun - Le Creusot

• 9 pour le STA de Louhans

• 28 pour le STA du Chalonnais

• 35 pour le STA du Mâconnais

• 37 pour le STA du Charolais Brionnais