La « Compagnie du Oui" ou deux clowns qui disent Oui à Mayotte

Depuis plus d’une dizaine d’années, Elisabeth Andres et Pascal Roubaud sillonnent la terre sous la nom de la « Compagnie du Oui ». Sa base officielle est chalonnaise et cette compagnie théâtrale a plusieurs cordes à son arc. Elle n’a pas hésité à faire partager son art de vivre à un public très large que ce soit en France ou à l’étranger comme en Thaïlande par exemple.

Deux noms évocateurs de spectacles « Mur - Mur « , écrit par Nicolas Dewinter, un autre chalonnais bien connu. Ou encore « Deux pommes pour un chou », spectacle d’Hanicka Andres, joué plus de 200 fois en France ou à l’étranger, spectacle basé sur l’acceptation de la différence, pour un couple de pommes qui va avoir un « choux ».

C’est cette dernière pièce qui a été la base d’action en terre Mahoraise de l’île de Mayotte. Jouée neuf fois au cours de leur séjour en juillet 2021 que ce soit dans des IME, mais aussi et surtout devant un public local très curieux et visiblement dans un besoin de Culture. Une pièce adaptée pour la circonstance afin de permettre de mieux partager avec les spectateurs ou les résidents.

Une belle action sociale et artistique voulue par la « Compagnie du Oui » en direction du handicap, mais aussi et surtout auprès de gens de différents quartiers, de villages ou de secteurs défavorisés : « Nous avons eu nettement l’impression de nous rendre utile » tiennent à souligner Elisabeth et Pascal.

Durant leur séjour à Mayotte, outre le théâtre, la « Compagnie du Oui » a donné un stage « Clown » avec spectacle, aux enfants du centre de loisirs de l’association Horizon qu’a fondé et que dirige Marie-Angeline Reynaud.

Ce sont également des ateliers théâtres auprès des Apprentis d’Auteuil et de l’association Kaja Kaona qui agit auprès de jeunes en cours d’intégration, auprès de mamans adhérentes de l’association Autisme de Mayotte.

Des déambulations et des spectacles dans différents IME, SESSAD du réseau APAJH Mayotte, l’Association des Déficients Sensoriels de Mayotte, l’Agence Régionale pour le Livre et la Lecture de Mayotte et au service pédiatrie du CHM de Mamoudzou. Des spectacles qui ont su emballer tous les publics et qui ont vu la naissance d’une vocation de régisseur pour Zackaria Abdou Bacar, un local pour qui se fut l’occasion de parfaire la formation qu’il souhaitait.

De retour en Métropole, la « Compagnie du Oui « a pris quelques jours de repos avant de continuer son chemin dès le mois de septembre en commençant par Lyon ou encore en revenant en Saone et Loire du coté d’Autun pour jouer le spectacle « Mur Mur » le 12 octobre 2021.

Pour celles et ceux qui ont eu le plaisir des les rencontrer et de voir leur travail artistique, ce fut un vrai bonheur, de ce bonheur que l’on a envie de partager. Alors si vous êtes responsables associatifs, d’entreprises, de collectivités locales, élus territoriaux ou organisateurs de spectacles, pensez à contacter la « Compagnie du Oui » par le lien Facebook ci-dessous, vous verrez vous ne serez pas déçus de connaitre Elisabeth et Pascal.

JC Reynaud

https://www.facebook.com/cieduoui