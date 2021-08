AVIS DE DECES - Madame Odette BADEY née NECTOUX

ÉCUISSES, MELLECEY



Bernard et Anne-Marie,

Gilles et Brigitte,

ses enfants ;

Stéphanie, Emilie,

François-Xavier, Anne-Sophie,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

et amis, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Odette BADEY

née NECTOUX

survenu le 11 août 2021 dans sa 91e année.

Ses obsèques se dérouleront le lundi 16 août à 16h30, en l'église d'Écuisses.

La famille rappelle à votre souvenir,

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de la Roseraie pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Raymond

décédé en 2019.