Belle prestation des Dijonnais d'AM Sports Dijon aux Championnats d'Europe Roller de vitesse

Retour sur les championnats d’Europe de roller de vitesse qui se sont déroulé à Canelas au Portugal en cette fin juillet 2021. Deux dijonnais représentaient leur pays dans la catégorie des juniors et des seniors.

Après plus d’un an de patience pour ce retour aux compétitions internationales, tout le monde s’interrogeait sur sa forme ou son niveau du moment. Une bonne occasion pour bousculer ou imposer une nouvelle hiérarchie.

Doucelin Pedicone - et l’équipe de France - butteront sur une équipe d’Italie et surtout du Portugal très compacte et présente physiquement sur les courses de fond où ils sont alignés. Doucelin, toujours bien placé et en rythme sur le marathon, manquera de réussite pour accrocher une médaille lors de l’emballage finale.

A ce petit jeu, celui qui s’en sort le mieux est sans nul doute le jeune Kevin Fourneret, qui du haut de ses 16 ans, et jusque-là presque inconnu sur la scène internationale, a marqué les esprits de tous et ouvert ses compteurs de la plus belle des manières grâce notamment à un beau travail collectif.

Il revient avec un titre européen, des médailles et sans doute beaucoup d’expérience pour la suite, marchant dans les pas de son camarade Doucelin également, titré dans cette catégorie juniors en 2017.

Au centre Kévin Fourneret. Crédit Photo Olivier Lemaitre et Diccon Scriven