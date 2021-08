L’église Saint Just de Fontaines a vibré au rythme du piano sous les doigts d’Ilan Zajtmann.

Le jeudi 12 Août, les Amis de l’Eglise Saint Just ont accueilli environ 170 personnes pour cet unique concert donné par le jeune pianiste Ilan Zajtmann. L’église de plus de 700 ans était le lieu idéal pour ce concert consacré à quatre compositeurs. Le concert a débuté avec la sonate en do mineur KV 457 de W.A.Mozart, une sonate en trois mouvements pour piano composée pour Thérèse Von Trattner et achevée en 1784. Elle a été publiée en décembre 1785. La deuxième œuvre qu’a interprétée le jeune virtuose est la Ballade n°1 en sol mineur, op 23 de F. CHOPIN, première des quatre ballades de Chopin, il l’a écrite lors de son séjour à Paris. Cette œuvre demande une grande dextérité et une très bonne technique pianistique pour maitriser les passages très rapides et la succession d'octaves chromatiques à la fin de la pièce. Cette soirée s’est poursuivie avec Estampes (Pagodes - La soirée dans Grenade - Jardins sous la pluie) de Claude Debussy, une œuvre plus récente écrite en 1903, une palette de sonorités inconnues qu’ont découvert les auditeurs, à la fois douce, poétique et expressive.

Ilan Zajtmann a continué de transporter les auditeurs avec les Variations sur un thème de Paganini, op. 35 écrites par Johannes Brahms en 1862-63. Elles regroupent deux cahiers de 14 variations et se caractérisent par une exécution particulièrement virtuose.

Quatre œuvres différentes dans les sentiments et l’esprit qu’elles expriment, œuvres d’une telle difficulté mais si magnifiquement jouées ce jeudi soir par Ilan que le public était sous le charme des interprétations très personnelles du jeune pianiste qui laissent présager un bel avenir à Ilan. Les nombreux rappels des auditeurs étaient à la hauteur de ce concert, Ilan a répondu à ces rappels en se remettant au clavier pour le plus grand plaisir des spectateurs.

A la suite du concert Ilan Zajtmann s’est confié à Info Chalon :

« Cette église ne résonne pas trop, elle n’a pas trop d’écho surtout avec le nombreux public de ce soir, public d’ailleurs très chaleureux. Cela donne de l’énergie pour jouer. »

I.C : quand le prochain concert ?

Ilan : « Je vais prendre un peu de vacances avant le concert prévu au festival de musiques classiques ̏Les ClisSonnantes˝ à Clisson (Loire Atlantique) le 11 Octobre. »

Cette soirée en tout point conforme aux restrictions et passes sanitaires a été une totale réussite pour l’association les Amis de l’Eglise Saint Just. Les bénéfices vont permettre aux bénévoles de l’association de verser 935 € à la Fondation du patrimoine, Fondation qui finance en partie la restauration de l’église de la fin du XIIème siècle de la commune de Fontaines.

C.Cléaux