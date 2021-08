PASS SANITAIRE/VACCINATION - Un collectif "rébellion" constitué en Saône et Loire

Communiqué de presse

Suite aux annonces gouvernementales et particulièrement en lien avec la vaccination obligatoire des personnels de santé, du médico-social...le 9 août dernier, à Chalon sur Saône, à l'initiative de plusieurs soignants -es issus d'établissements de santé, aide à domicile etc, un collectif de résistance s'est créé sur le département :

le CRIS 71 : Collectif Rébellion Interprofessionnel Santé 71.

Il a pour but de regrouper toutes les personnes, salariés -es, agents -es , médecins, professionnels de santé, aide à la personne, etc qui refusent le passe sanitaire, qu' ils - elles soient vaccinés -es ou non et qui s'opposent à la vaccination obligatoire.

Ce collectif ,orienté vers l'action concrète, est un espace d'échanges d'informations, de mutualisation et de défense des personnels en lien avec des juristes et avocats.

Il est soutenu par le syndicat SUD Solidaires 71 qui met à disposition ses moyens collectifs.

En parallèle, pour se faire connaître, les membres du CRIS 71 se retrouvent sur les différentes mobilisations anti passe sanitaire et interviennent régulièrement dans les prises de paroles.

Aucune cotisation n'est demandée, tout le monde est le bienvenu. Pour le rejoindre :

[email protected]

06 83 76 39 41