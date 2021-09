L'heure du bilan de la 31ème édition du tournoi d'été du Tennis Club de Crissey

Comme prévu par les organisateurs et de façon à respecter les restrictions sanitaires en jouant seulement sur leurs 3 terrains, 2 catégories étaient représentées cette année : seniors dames et seniors messieurs. La jauge de 80 participants a été rapidement obtenue avec 14 joueuses et 66 joueurs représentants 28 clubs.

Les 2 tableaux concoctés par le juge-arbitre Sébastien Bourgogne ont finalement fait ressortir les résultats finaux suivants :

Tableau dames :

½ finales :

Isabelle Chopard (Nantes 15/4) bat son homonyme Sabrina Chopard (Simandre 30) sur le score de 6/2 – 6/2

Alice Raquillet (Crissey 15/4) bat Valérie Andréutti (Simandre 30) sur le score de 5/7 – 6/1 – 6/4

Finale :

Isabelle Chopard bat Alice Raquillet sur le score de 6/2 – 7/5

Tableau Messieurs :

½ finales :

Clément Voiturier (Chalon 3/6) bat Baptiste Boulé (Saint Marcel 15/2) sur abandon à 5/2

Flavien Bay (Crissey 3/6) bat Andréa Barazza (Saint Rémy 15) sur le score de 6/0 – 6/2

Finale :

Flavien Bay bat Clément Voiturier sur le score de 2/6 – 6/2 – 7/6 à l'issue d'une lutte acharnée comme le score l'indique.

A l'issue des finales, en présence d'Eric Mermet, maire de Crissey, de Delphine Bornard, référente du tennis au Conseil Municipal et de Gilles Roussilhe Vice-Président du Comité de Saône et Loire de Tennis, le Président du Tennis Club de Crissey Philippe Vieillard a tenu à remercier l'ensemble des participants et des spectateurs présents sur ces 2 semaines de tournoi et à souligner lle respect de toutes et tous pour la présentation du Pass Sanitaire obligatoire. Il n'a pas manqué de remercier également les membres du Comité d'Organisation et les bénévoles du club sans qui rien ne serait possible et a donné rendez vous à tous l'année prochaine pour une 32ème Edition.