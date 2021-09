Inauguration du Centre d’Activités Physiques adaptées et santé de Châtenoy le Royal.

Cette inauguration s’est déroulée en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal et conseiller départemental, de Françoise Vaillant conseillère départementale, d’Alain Gaudray vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, des sponsors et de quelques amis de Gaëtan et Benjamin.

Explication de Gaëtan sur l’activité : « Notre activité est orientée vers les personnes qui ont des problèmes de santé liés à certaines pathologies, obésité, etc.… pour qui l’activité physique va apporter un plus. Nous travaillons sur prescription médicale, un bilan est fait pour que les personnes puissent bénéficier du meilleur accompagnement possible. Chaque prestation est bien ciblée, adaptée et individualisée. Merci au département, à tous les amis, aux sponsors et aux entreprises qui nous ont aidés pour mener à bien ce projet. »

Aujourd’hui ce centre est unique dans le département avec un concept qui répond à une demande croissante. 65 personnes sont suivies, ce qui est plutôt bien, sachant qu’ils ont ouvert le centre en janvier 2021, période difficile avec la crise sanitaire.

Vincent Bergeret a félicité les jeunes entrepreneurs : « Merci à vous deux, je suis très content que vous ayez choisi Châtenoy pour vous installer. Vous êtes dans un secteur où les activités se sont bien développées et à grand passage avec la route départementale. Il ne faut pas oublier que dans 30 ans une grande majorité de personnes dépassera 80 ans et la demande d’accompagnement avec le vieillissement va augmenter aussi. »

Françoise Vaillant et Alain Gaudray ont également remercié Gaëtan et Benjamin pour l’ouverture de cette structure qui répond à un réel besoin. Ce qui est important aussi c’est le lien avec les autres structures médicales.

C.Cléaux