L'heureux retraité du jour

Figure chalonnaise qu'on ne présente plus... Patrick Dolet a fait valoir ses droits à la retraite !

Patrick Dolet, c'est en quelque sorte l'homme de l'ombre qu'on croise à tous les coins de rues du monde sportif chalonnais et du tissu associatif, après avoir terminé sa carrière professionnelle au service des écoles chalonnaises. A 61 ans, Patrick a fait valoir ses droits à la retraite cet été... On lui souhaite tout le bonheur du monde mais le connaissant il ne devrait pas ménager sa peine pour un certain nombre d'associations sportives chalonnaises. Belle retraite !