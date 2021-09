Julie et Aurèle se sont dit oui ce week-end en mairie de Saint Rémy.

Julie Euvrard et Aurèle Ferrat ont échangé leurs consentements ce samedi dans la salle des mariages de la mairie de Saint Rémy en présence de leurs parents et amis(es)

Florence Plissonnier maire de la ville, a uni par les liens du mariage Aurèle Ferrat, category manager, né le 10 Juillet 1990 à St Martin d’Hères (38), fils de Daniel Ferrat et d’Elizabeth Hieramente à Julie Euvrard, chargée d’études marketing, née le 21 décembre 1993 à St Rémy, fille Didier Euvrard et de Valérie Moutier.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, les jeunes mariés ont échangé leurs consentements en présence de leurs témoins Elodie Euvrard épouse Campy, Jérôme Campy, Camille Guillemin et Conrad Ferrat. Ensuite Madame le maire, les jeunes époux et les témoins ont signé le registre de mariage civil.

C’est sous une pluie de feuilles d’olivier, symbole d'harmonie et de sagesse que les jeunes mariés sont sortis de la mairie, une manière originale pour un mariage nature.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux