L’Harmonie St Rémy/les Charreaux a fait sa rentrée musicale.

Après, comme chacun le sait, un point d’arrêt imposé par les autorités, les musiciens et musiciennes de l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/les Charreaux ont pu de nouveau investir leur salle de répétition moyennant les mesures draconiennes de précautions sanitaires (distanciation, contrôle du pass sanitaire, port du masque). Le masque parlons-en, plus facile à porter pour un violoniste ou un pianiste que pour un trompettiste, clarinettiste, saxophoniste enfin pour résumer les instrumentistes à vent.

Le président Laurent Bonin s’est adressé aux musiciens et musiciennes pour leur donner quelques informations sur les consignes envoyées par la fédération musicale et sur les éventuels concerts. Il a souhaité une bonne reprise à tous. Un redémarrage musical pour le plus grand bonheur des instrumentistes qui aiment à se retrouver pour cette passion commune la musique. L’autorisation de se retrouver, répéter et refaire de concerts, ils n’attendaient que ça !

Après tous ces mois d’arrêt musical, la reprise s’est faite en douceur sous la baguette d’Emilie Desbrières Cheffe de l’orchestre, juste ce qu’il fallait pour remettre les notes sous les doigts. Les nouveaux morceaux et thèmes musicaux vont très vite arriver sur les pupitres.

Les répétitions ont lieu les jeudis soir avec un rendez-vous à 20h00/20h15 pour être en place et prêt à jouer à 20h30. L’Orchestre d’Harmonie était présent au forum des associations de Chalon et à celui de St Rémy.

Rappel : Les inscriptions et/ou réinscriptions des élèves à son école de musique se dérouleront samedi 11 septembre de 10h00 à 12h00.

C.Cléaux