Marché du Brasseur et de l'Artisanat à Épervans

Rendez-vous est pris avec trois brasseurs ce dimanche 12 septembre de 11 heures à 18 heures, sur la place de la mairie d'Épervans. Plus de détails avec Info Chalon.

L'association Black Beer Records organise un marché, avec trois brasseurs et de nombreux artisans (bijoux, vêtements, décoration, épices, etc...), dans le cadre de cette journée de soutien à l'association pour son Artisanal Brasseurs Fest, ses autres actions culturelles au sein de la commune d'Épervans, ainsi qu'aux micro-brasseries et aux petits artisans.



Les trois brasseurs artisanaux sont Les Plains Monts de Chagny, Vachement Jura et les franco-chiliens de Mala Maña France.



Retrouvez également le stand de l'association locale Tapage Rock, sur lequel vous retrouverez de quoi faire jouer vos platines ou autres lecteurs cd.



À noter qu'il est encore possible de vous inscrire en tant qu'exposant (emplacement à prix libre), tant il y a de la place.



Entrée gratuite.



Pas de pass sanitaire exigé. Par conséquent, toute consommation liquide ou solide devra se faire en dehors du site du marché.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati