Elevage de chiens de laboratoire à Mézilles : Julien Odoul relance la Région pour exiger la fermeture

Communiqué de presse

Dimanche 5 septembre, quelques jours après la diffusion par l’association « One Voice » d’images aériennes et au moment d’une nouvelle mobilisation, Julien Odoul s’est à nouveau rendu devant le centre d’élevage des Souches de Mézilles (89) pour rappeler son opposition et celui du groupe Rassemblement National au maintien du plus important élevage de chiens de laboratoire de France.

Sur ce site de la honte sont parqués 1.500 chiens beagles et goldens retriever, dont 200 chiots, pour servir de chair à expérimentions.

A l’heure où le bien-être animal est au cœur du débat public, ce genre d’élevage n’a plus sa place dans un pays civilisé et pleinement capable de développer des alternatives à la vivisection. Il faut s’opposer au développement en France du groupe Marshall BioResources, qui a racheté les élevages de Mézilles et de Gannat (dans l’Allier), et son modèle fondé sur la marchandisation du vivant par l’élaboration de races de laboratoires.

Tout comme l’Etat américain de Californie en 2021 à la suite de scandales révélés par la « Humane Society of the United States » autour d’entreprises dont Marshall BioResources, il faut aller vers l’interdiction des expérimentations sur les animaux et par conséquent exiger la fermeture de l’élevage de Mézilles.

C’est le sens du combat mené depuis 2018 par Julien Odoul et le Rassemblement National en faveur de la dignité animale notamment devant le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté par la présentation de deux vœux et sur le terrain.

La défense de la condition animale exige des actes et des décisions. Ainsi, Julien Odoul demande à l'exécutif régional de prendre ses responsabilités et de se positionner clairement en faveur de la fermeture de l'élevage des Souches.