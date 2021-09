SOCLA WATTS conforte sa position sur le Chalonnais et embauche

Guillaume Gerbron, directeur du site industriel de la SOCLA à Virey le Grand, entreprise qui a fêté le 20e anniversaire de son déménagement sur SaôneOr, mais qui est présente depuis 1951 sur le Chalonnais, a réservé à info-chalon.com, une visite dans les moindres recoins de l'établissement.

L'occasion de présenter une activité bien trop méconnue par les Chalonnais alors que le site de Virey le Grand présente quelques 26 000 m2 et à ce stade 180 salariés avec le recrutement d'une trentaine de personnes supplémentaires dès maintenant.

Avec le transfert d'activités et la fermeture du site d'Aix les Bains, ce sont quelques 80 emplois qui ont été supprimés en Savoie, avec le redéploiement de la production de vannes papillon qui faisait la spécificité savoyarde. C'est désormais sur les bords de Saône que cette production aura lieu.

Propriété de Watts Water Technologies, ce sont plus de 2000 références produites à Virey le Grand

Mitigeurs, vannes thermostatiques, vannes d'équilibrage, disconnecteurs, vannes et autres clapets... Socla-Watts est devenue la référence en terme de gestion de l'eau et de tous les fluides. Le site de Virey le Grand qui fonctionne en 2X8, 5 jour sur 7 a réussi à passer ces derniers mois de crise sanitaire sans encombres, "nos clients, principalement des grossistes en plomberie ont pris les devants en anticipant les commandes. On a eu quelques mois de surchauffe, on revient seulement à une activité normalisée" confie Guillaume Gerbron, qui salue au passage "la mobilisation des équipes dont certains étaient en distanciel pour les fonctions supports".

Un site qui propose des pièces de quelques grammes à plusieurs centaines de kilos. Système de protection des eaux potables, systèmes d'obturation, systèmes de régulation de pression et désormais vannes papillon notamment pour le secteur industriel, le panel de références proposées par Watts-Socla est assez lourd.

Avec un marché très français, le site de Virey le Grand est en interconnexion permanente avec ses grossistes afin d'assurer le suivi des livraisons en temps réel, "avec des départs quotidiens" même si le directeur admet "un marché très concurrentiel qui nous oblige à nous adapter en permanence".

L'un des nerfs centraux du site de Virey le Grand reste le secteur de préparation de commandes "avec une grande réactivité vis à vis de nos fournisseurs". Côté matières premières, le site chalonnais se voit livrer sa fonte depuis la France mais aussi des Pays de l'Est et d'Asie alors qu'un certain nombre de pièces complémentaires viennent d'Italie par exemple. "Tout est assemblé et testé ici à Virey le Grand. On dispose d'un bureau d'études et d'un laboratoire de test qui permet en temps réel de tester les pièces prises au hasard de la production et de répondre à des besoins d'expertise".

Guillaume Gerbron ne cache pas, à l'image de nombreux autres industriels, la problématique posée sur les matières premières, "oui on est impacté comme tout le monde sur le laiton ou la fonte ainsi que la problématique de gestion des containers mais globalement on s'en sort bien grâce aux très bonnes collaborations établies avec nos fournisseurs".

Des investissements annoncés

Sur le marché très concurrentiel des cartouches équipant les dispositifs d'épuration, ce sont quelques 500 000 euros qui sont injectés par l'industriel afin de "monter en cadence et de répondre à une concurrence toujours plus forte".

250 000 euros sont en cours d'investissement autour du redéploiement industriel de la vanne papillon à Virey le Grand. 250 000 euros sont injectés pour la modernisation du parc d'éclairage du site "afin d'apporter plus de confort aux salariés et de réaliser des économies via les leds avec déjà 4/5e du parc changé. Autre économie, bien sûr emblématique du professionnel des fluides, c'est bien sûr celle qui vise la consommation d'eau mais aussi d'électricité et gaz. "On a mis en place des capteurs intelligents partout ou on pouvait. C'est à un point que notre consommation énergétique a baissé en l'espace de quelques mois".

Un banc de test grandeur nature

Le site de Virey le Grand recèle un banc de test grandeur nature, "qui permet d'éprouver toutes nos pièces dans les conditions les plus compliquées. Test à l'air, test à l'eau, degrés de salinité, mise sous pression, arrêt rapide... Tout le panel de situations est possible directement sur le site.

En quelques chiffres, le site de Virey le Grand produit 10 millions de pièces liées aux fluides par an dont 2,5 millions de clapets en laiton et quelques 350 000 réducteurs de pression.

Avec des sites de production au Danemark, en Italie, en Allemagne et en Angleterre, le site de Chalon sur Saône devient désormais le deuxième en terme d'effectifs après le Danois. Et les dernières annonces de recrutement viennent confirmer les ambitions industrielles sur Chalon sur Saône.

30 postes à pourvoir immédiatement

7 postes d'opérateurs de montage autour de la vanne papillon notamment avec un travail en 2X8 et une formation assurée par l'employeur sans qualification particulière requise, "en dehors du travail bien fait.

6 usineurs-régleurs avec une expérience requise

2 poudreurs pour la "peinture" des pièces en fonte. Pas de qualification requise en dehors d'une "habileté"

4 magasiniers/préparateurs de commande et mises à disposition des produits pour la production

2 coordinateurs au secteur usinage avec une expérience requise

2 relais-managers

1 planificateur de production avec un profil technicien BTS

1 approvisionneur

1 technicien bureau d'étude pour la vie du produit

2 techniciens de maintenance

1 technicien de qualité interne pour le suivi de production

1 responsable de l'amélioration continue

Pour plus d’informations sur les missions détaillées de chaque poste et pour postuler, les candidatsintéressés sont invités à contacter Audrey Maufroy, Responsable Ressources Humaines du site de Virey-le-Grand, par mail à [email protected]

Laurent GUILLAUMé