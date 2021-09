Chalon-sur-Saône : Venez nombreux à la journée Sport Santé Handicap le samedi 11 septembre

NOTE JOURNEE SPORT SANTE HANDICAP SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 DE 10 H 0 17 H 00 "TOUS DIFFERENTS, UNIS PAR LE SPORT"

En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Notre ambition est que le pays tout entier vibre et se rassemble pendant les semaines de compétition, et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous les territoires.

C’est dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 que le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône se mobilisent pour organiser une journée Sport Santé Handicap le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 17h.

En effet ce sont plus d’une quarantaine d’associations chalonnaises qui se sont rassemblées dans ce but.

Cette journée se déroulera sur le « pôle animations » (Espace Nautique, Parvis, Parc des Expositions, Boulodrome, Bastions haut et bas, Saône).

Chaque association tiendra son stand et proposera une présentation et/ou une activité.

Plusieursanimations se dérouleront tout au long de la journée (balade sur la Saône sur une navette adaptée, courses pédestre et nordique, zumba, …).

ORGANISATEURS

Service des sports Grand Chalon/Ville de Chalon-sur-Saône

Responsable de la journée : Régis TOTI 06 21 97 28 33, [email protected]

PROGRAMME :

10H00 Ouverture au public

10H15 Echauffement avec l’association Synergy fit

10H30 Départ pour le 10 KM, marche nordique

11H00 Départ du 5 KM, marche pédestre

14H15 Echauffement avec l’association Synergy fit

14H30 Départ pour le 10 KM, marche nordique

15H00 Départ du 5 KM, marche pédestre

17H30 Remise des dons à l’association Un avion, un enfant, un rêve

>>LES ASSOCIATIONS ET LEURS ACTIVITES

BASTION BAS

- SPORT BOULES :

- DRAGON BOAT : Chalon-sur-Saône Canoë Kayak, Toujours Femmes, Corasaône

- BOCCIA : Comité Départemental Handisport

- MARCHE PEDESTRE ET NORDIQUE : Grand Chalon Athlétisme

- LANCERS, PARCOURS ADAPTES : Retraite Sportive

- TIR CARABINE LASER, TIR A L’ARC :Service des Sports

BASTION HAUT

- GYM DOUCE, STRECHING, PILATES, ZUMBA : Gymnastique Volontaire Chalonnaise

BOULODROME

- EXPOSITION MATERIEL : Comité Départemental Handisport

- TANDEM POUR PERSONNE MALVOYANTES : Cyclo Club

- GYMNASE DOUCE ET JEUX DIVERS : Retraite Sportive

- TENNIS FAUTEUIL : Tennis Club Chalon

ESPACE NAUTIQUE

(Bassin de 25m)

- BAPTEME DE PLONGEE :Asprenaut

- NAGE ADAPTEE : Cercle Nautique Chalonnais

- PLONGEE SUBAQUATIQUE : Plongée Loisirs

GOLF

- GOLF SANTE : A.S. Golf

PARC DES EXPOSITION

- FOOT FAUTEUIL, FOOT EN MARCHANT : Académie du Football & Chalon Sport Adapté

- JUDO ET KARATE : Budokan Chalonnais

- BASKET SANTE : Chalon Basket Club

- TENNIS DE TABLE FAUTEUIL : Chalon Tennis de Table

- BASKET FAUTEUIL : Elan Chalon

- ACTIVITES MOTRICES AUTOUT DU RING : Ring Olympique Chalonnais

- TIR SUR CIBLE A 10 M : Société de Tir et d’Education Physique

- ESCRIME SUR PISTE ELECTRIQUE : Société d’Escrime La Riposte

- SURPOIDS/OBESITE : Pèse Plume

- UN AVION, UN ENFANT, UN REVE

- TOUJOURS FEMME

- CORASAONE

- 24 POUR TOUS, TOUS POUR 1

PARVIS

- ACCUEIL, SERVICE DES SPORTS

- SPORT SUR ORDONNANCE : Comité Départemental Olympique et Sportif

- OFFICE MUNICIPAL DU SPORT

- PASS SPORT SANTE : Service Santé Handicap

- ZUMBA, GYM BALL, TRAMPO : Synergyfit

- LANCERS, COURSES A L’AVEUGLE : Entente Chalonnaise d’Athlétisme

Communiqué envoyé par les organisateurs.

Diffusé sur le site par J.P.B