Le recrutement continue chez PIXEL Création !

L’Atelier PIXEL Création, c’est toute votre communication prise en charge, de la charte graphique à la pose finale : les créations les plus originales et les supports les plus récents.



Véhicules, vitrines, événementiel, panneaux, enseignes, logos… Parce que sa clientèle lui fait confiance depuis 20 ans, l’équipe d’Aurélie Oudot – alias Madame PIXEL – s’agrandit.