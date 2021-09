Annonce de la programmation de LaPéniche au Rock n'Art Café

C'est dans le bar associatif de la rue Pasteur que la directrice de LaPéniche a présenté un programme culturel particulièrement riche et fort de septembre à décembre. Plus de détails avec Info Chalon.

Entre sa programmation qui va de septembre à décembre et celle de Dancing People Don't Die du 7 au 9 octobre, l'association Mosaïques/LaPéniche met le paquet pour la rentrée!



Une programmation qui a d'ailleurs d'ores et déjà démarré avec la présence du Chevalier de Rinchy à Morey pour le Festival Sous l'Barnum qui a eu lieu ce dimanche 5 septembre. À noter que son dernier album «Espace Reggae Révolution» est également disponible chez le disquaire Sympathy for the Vinyl, 12 Rue des Poulets.



C'est ce jeudi 9 septembre à 18 heures au Rock'n Art Café que Sophie Bellamy, la directrice de LaPéniche, a présenté une programmation aussi riche que variée.



Elle est notamment revenu sur le pass sanitaire, estimant que bien que les membres de l'association soient «des personnes éprises de liberté» donc forcément «pas satisfaites» de la situation, ils «n'avaient pas le choix».



Si nous ne nous étendrons pas ici sur l'entièreté du programme présenté ce jeudi, celui-ci sera détaillé dans nos colonnes au fur et à mesure des mois à venir (cf. l'article d'Info Chalon du 2 septembre).



Sans révéler l'intégralité du programme donc, rappelons que le jeudi 30 septembre, aura lieu l'événement étudiant du Grand Chalon. Destiné à ce que les étudiants se rencontrent et découvrent les différents lieux de culture de notre ville, il est organisé à LaPéniche depuis de nombreuses années. Pour informations, cette année, petite nouveauté, Mélodie Rageot sera présente avec son Hair truck, un salon de coiffure mobile, et le DJ qui animera la soirée réservée aux étudiant, c'est Verdict 111.



Autre moment fort des prochaines semaines, le festival Dancing People Don't Die du 7 au 9 octobre, avec une foultitude de concerts, showcases, conférences, ateliers et rencontres gratuites mais sur réservation.



Sophie a également remercié le Conservatoire du Grand Chalon et l'École Media Art, «un lien important pour nous».



Dernier point et non des moindres, mardi 14 septembre à 18 heures 30 à LaPéniche, un appel à bénévole est prévu avec Laurent Gentelet. L'occasion pour l'association d'expliquer en quoi consiste le bénévolat à LaPéniche.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati