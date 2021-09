L'aéroport du Grand Chalon est à la fête ce dimanche

Le Grand Chalon entend bien faire de son aéroport "un atout majeur dans son développement économique" a rappelé Pascal Boulling, Conseiller communautaire délégué à à l’aéroport. L'ancien patron de la Base Pétrolière chalonnaise a tenu à souligner "le patrimoine historique de l'aéroport dans l'histoire chalonnaise". Une histoire bien trop méconnue sur laquelle Pascal Boulling espère bien s'appuyer pour redynamiser un lieu "qui connait quelques 16 000 mouvements annuels en croissance chaque année (hors covid)".

L'élu communautaire a salué la mobilisation d'EDEIS, le délégataire en charge du fonctionnement de l'aéroport chalonnais (oui oui, on parle bien d'aéroport et plus d'aérodrome... Il suffira de vous rendre sur place ce dimanche pour comprendre l'évolution de la sémantique) pour cette journée portes-ouvertes.

L'idée de s'inscrire dans la Journée nationale de l'aviation

Pascal Boulling et le Grand Chalon ont rappelé leurs ambitions sur le site de Champforgeuil, rappelant le 1er meeting de l'aéroclub chalonnais en date du 16 octobre 1910 sur la praire Sainte-Marie, puis le déménagement à Champforgeuil au début des années 30. Depuis le site a bien évolué avec la construction au début des années 90 de la tour de contrôle qui vient de connaître une cure de jouvence avec une remise en peinture.

L'année dernière, la sécurisation des lieux a franchi un cap avec l'achat d'un camion de lutte contre l'incendie avec une citerne de 2900 litres, que vous pourrez découvrir ce dimanche à l'occasion des portes-ouvertes.

Pascal Boulling réaffirme le projet de territoire autour de l'aéroport

"Faire un acteur du développement du territoire" souligne l'élu communautaire, rappelant "il n'est pas rare de voir des porteurs industriels nous demander la présence d'un aéroport à proximité alors que les voyages d'affaire se développent de plus en plus, y compris à Champforgeuil". "C'est un outil de promotion touristique, il y a Route 71 et pourquoi pas Air 71" s'est amusé Pascal Boulling.

Au-delà du caractère économique et touristique, "c'est un outil de formation tout public"

L'occasion de promouvoir les "basés" et toutes les entreprises

L'activité de Champforgeuil tourne autour des loisirs aériens évidemment mais pas seulement puisque il est opportun de rappeler l'importance du secteyr de l'évacuation sanitaire, du transport d'organes et plus largement de la maintenance aéronautique, des écoles de pilotage mais aussi du soutien aux activités militaires.

Ce dimanche ce sera l'occasion pour les "basés" de promouvoir toutes leurs activités auprès du grand public.

En fin d'après-midi, à 16H30, une conférence autour de la transition écologique pour le secteur aéronautique sera proposée, ouverte à toutes et tous, autour d'Olivier Naegellen-Roy, Ingénieur en chef 1ere Classe et commandant de la BPIA, Yves Charles - fondateur d'Avionéo et Léo Merme - Directeur des exploitations aéroportuaires chez EDEIS.

Animations au rendez-vous

Bapêmes de l'air en avion, ULM et hélicoptère seront proposées mais payants à partir de 50 euros pour les prestations les moins onéreuses. Le site proposera des présentations statiques d'aéronefs historiques, des sauts en parachute, des simulateurs de chute libre, Bulle de Bourgogne proposera ses bandes dessinées. Restauration sur place.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Laurent Guillaumé