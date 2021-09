La triplette Quintais-Suchaud-Lucien remporte haut la main la finale du 42e National pétanque de Chalon

C’était la finale que tous les chalonnais, grand chalonnais et amateurs de pétanque souhaitaient voir : la triplette Quintais-Suchaud-Lucien arriver au bout de ce concours et jouer sur le cour central.

C'est à 17 heures 10, après la traditionnelle cérémonie du protocole, dirigée par Jean Luc Robert, devant 2000 personnes, que s'est déroulée la finale triplette séniors hommes du 42e National pétanque de la ville de Chalon-sur-Saône.

La triplette du Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Emmanuel Lucien n'a fait qu'une bouchée de la triplette Julien Maraux, Steven Chapeland et Valentin Beulama sur un score sans appel de 13 à 3 en sept mènes et après avoir dominé toute la partie.

Déroulement de la partie

1ere mène : Triplette Quintais 1 Triplette Maraux 0

2ème mène : Triplette Quintais 4 Triplette Maraux 0

3ème mène : Triplette Quintais 5 Triplette Maraux 0

4ème mène : Triplette Quintais 5 Triplette Maraux 3

5ème mène : Triplette Quintais 8 Triplette Maraux 3

6ème mène : Triplette Quintais 12 Triplette Maraux 3

7ème mène : Triplette Quintais 13 Triplette Maraux 3

Score final : Triplette Quintais bat Triplette Maraux 13 à 3

Statistiques tirs Philippe Suchaud : 10 frappes 4 carreaux et 1 touche. Statistiques tirs Philippe Quintais : 2 frappes, 1 carreau et 1 touche

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Michel Le Bot, Président de la Fédération Française de pétanque, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Robert Dutronc Président du Comité de Saône et Loire de pétanque…

Clin d’œil aux arbitres de cette partie

clin d'oeil aux finalistes qui ont réalisé un beau parcours,

et au duo Suchaud-Quintais pour leur venue en terre chalonnaise!

Info-chalon remercie toute l'équipe du National (bénévoles, organisateurs, speaker...) et les joueuses et joueurs pour leur gentillesse, disponibilité et accueil !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B