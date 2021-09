Pass sanitaire : 300 personnes mobilisées pour le dixième samedi de manifestations, à Chalon-sur-Saône

Elles étaient 350, selon les organisateurs de la manifestation il y a une semaine. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette nouvelle manifestation intervient au moment où le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19 a été atteint et que le président Emmanuel Macron envisage la levée de «certaines contraintes dès que les conditions sanitaires le permettront», y compris celle du pass par endroits.

C'était le dixième samedi consécutif de manifestations pour les opposants au pass sanitaire.



À 18 heures, samedi 18 septemmbre, 80 000 personnes s'étaient mobilisées en France contre le pass sanitaire, pour un total de 199 actions, selon un bilan national du Ministère de l'Intérieur.



À Chalon-sur-Saône, ils étaient 300, selon les organisateurs, 210 selon la Police.



Un chiffre en baisse constante. Le 11 septembre, les organisateurs avaient compté 350 manifestants (300 selon la Police), loin des 700 participants du 7 août. Les organisateurs espèrent un sursaut pour la 11ème semaine de mobilisation.



Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi que «quelque 3 000 suspensions» dont 15 à Chalon sur Saône, «sans impact sur l'activité hospitalière» a précisé à Info Chalon la direction du Centre hospitalier William Morey, avaient été signifiées à des personnes travaillant dans le domaine de la santé non vaccinées contre le COVID-19, après l'entrée en vigueur mercredi de l'obligation vaccinale les concernant.



Cette dernière manifestation intervient au moment où le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19 a été atteint. Sur près de 58 millions de Français de plus de 12 ans éligibles au vaccin, plus de 86% ont déjà reçu au moins une injection.



Dans le même temps, l'épidémie se calme en France, selon les autorités, et le président de la République, Emmanuel Macron, s'est dit prêt, jeudi, à «lever certaines contraintes» dans «les territoires où le virus circule moins vite», sans toutefois donner d'échéancier précis.



Le pass sanitaire est devenu obligatoire le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes. Il a ensuite été étendu aux hôpitaux sauf urgences ou encore aux bars et restaurants, et le 30 août aux 1,8 million de salariés au contact du public.



Le 30 septembre, le pass sanitaire devrait être appliqué aux 12-17 ans.



Partis de la Place de Beaune à 15 heures 30, après quelques prises de parole, les manifestants ont pris la Grande Rue avant de tourner dans la rue aux Fèvres avant de poursuivre dans la Place et la Rue Saint-Vincent, à nouveau la Grande Rue et la Place de Beaune.



Après une courte pause devant le Tribunal de Grande Instance, le cortège a repris sa route en remontant la rue de la Citadelle avant de tourner dans la rue Doneau pour prendre la direction du Rempart Saint-Pierre, le Boulevard de la République, la rue Général Leclerc, et pour finir la Place de l'Hôtel de Ville, l'objectif des manifestants.



Après de nouvelles prises de parole, les manifestants ont fait... une farandole!



Prochaine action du mouvement contre le pass sanitaire, la terrasse sauvage prévue le mercredi 22 septembre à 19 heures sur la Place de l'Hôtel de Ville.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati