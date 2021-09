MISS BOURGOGNE : Le comité dévoile les noms du jury

La présidente du jury sera la Nivernaise Mélanie Soarès, élue Miss Bourgogne en 2017. Lou-Anne Lorphelin et Amandine Petit seront présentes pour remettre les titres.

Elles seront 14 candidates venues des 4 départements de la Bourgogne pour concourir au titre de Miss BOURGOGNE 2021. Cette élection aura lieu le dimanche 26 septembre 2021, 15 heures à Chevigny Saint Sauveur (21).

Cette élection Miss Bourgogne sera diffusée sur YouTube en DIRECT et sur la page FACEBOOK du Comité Miss Bourgogne avec uniquement des votes par SMS.

Les votes SMS seront POSSIBLES le jour de l’élection de 8 h à 16 h.

Les votes SMS seront comptabilisés lors de l’élection, un JURY de personnalités sera présent dans la salle. Il élira Miss Bourgogne 2021 et ses Dauphines parmi les sept candidates arrivées en tête des votes SMS. Le tout en présence d’un Huissier de Justice.

Liste du jury : 11 personnes

- Mlle Mélanie SOARÉS Miss Bourgogne 2017 et PRÉSIDENTE du Jury.

- Madame Isabelle MACHEFAUX Chef de secteur Corine de Farme.

- Monsieur Mario BARRAVECCHIA Président Directeur de Welcome Magazine

- Madame Jessica STROEHER Chorégraphe du Comité Miss Bourgogne

- Monsieur Yohan BIZY Directeur Général TEMPLUS France.

- Madame Marine LORPHELIN Miss Bourgogne 2012 et Miss France 2013.

- Monsieur Guillaume RUET Maire de Chevigny St Sauveur

- Madame Estelle SABATIER représentant la Société Miss France Organisation

- Madame Brigitte POUPON Fan de Soie à Dijon

- Monsieur Frédéric GILBERT Producteur de Miss France

- Madame Alexia LAROCHE-JOUBERT Présidente de la Société Miss France

Elles sont 14 candidates :

9 candidates pour la Saône et Loire : Anne-Sophie BERNARD de St Ambreuil ; Léa COMTE de Baron ; Chloé GALISSI de Chalon sur Saône ; Anaïs JACQUOT de Chalon sur Saône ; Chloé JOLIVOT de Montcenis ; Charlène LAURIN de l’Abergement Sainte Colombe ; Lara LEBRETTON de Givry ; Lolita MATRANGOLO le Creusot ; Débora PENGUÉ le Creusot.

3 candidates pour la Côte d’Or : Océane DESCHAMPS de Crimolois ; Leslie GATEAU de Poncey-lès-Athèe ; Thèlème MAGNIN de Beaune ;

1 candidate pour l’Yonne : Violaine SERIÉ de Fouchère.

1 candidate pour la Nièvre : Marion MELAINE de Nevers.

Lou-Anne LORPHELIN, Miss Bourgogne 2020 et 4 ème Dauphine de Miss FRANCE, remettra son titre en présence de Miss France 2021 Amandine PETIT.

Celle qui sera élue Miss Bourgogne 2021 ira représenter notre région Bourgogne en décembre sur TF1 à Caen pour Miss France 2022.

Le Grand Public peut suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram ‘comitebourgogneoff’

Réservations : au 06 61 76 46 48 ou sur le Site : https://www.payassociation.fr/missbourgogne2021/b...

Catégorie 1 : placement libre 23 €. Catégorie 2 : placement libre 20 €. Catégorie 3 : Place à table 33€