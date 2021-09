Lionel Duparay élu président de l’OPAC Saône-et-Loire

Suite aux élections départementales de juin 2021, le nouveau Conseil d’administration de l’OPAC Saône-et-loire a été installé mardi 21 septembre au siège de l’office, à Mâcon, et Lionel Duparay, conseiller départemental du canton de Montceau-les-Mines et adjoint au maire de Montceau-les- Mines, a été élu président pour un mandat de six ans. Il succède à Dominique Lanoiselet à la présidence de l’organisme.

Marie-Claude Barnay, conseillère départementale du canton d’Autun 2 et présidente du Grand autunois -Morvan, a été élue vice-présidente de l’OPAC Saône-et-Loire.

Le nouveau Conseil d’administration de l’OPAC-Saône-et-Loire se compose de 27 membres :

► Six conseillers départementaux :

Lionel Duparay (Montceau-les-Mines) ; Marie-Claude Barnay (Autun 2) ; Claude

Cannet (Mâcon 2) ; Christine Robin (Mâcon 1) ; Bernard Durand (Le Creusot 1) ; Marie-France Mauny (Digoin).

► Neuf personnalités qualifiées :

Michel Jaffiol (secrétaire général de la FBTP 71) ; Cédric Aymonier (directeur territorial Banque des Territoires) ; Marc Bechet (président du Comité départemental des retraités et personnes âgées) ; Pierre Petitjean (membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Saône-et-Loire) ; Thierry Fromont (directeur d’Hespéria 71) ; David Cordeiro (président de la communauté de communes Semur-en-Brionnais) ; dont trois élus d’EPCI ou collectivités David Marti (président de la communauté urbaine Creusot-Montceau) ; Sébastien Martin (président du Grand Chalon) ; Anthony Vadot (président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’).

► Deux représentants d’associations insertion logement :

Bernard Gouhot (administrateur Le Pont) ; Xavier Ioos (trésorier d’Aide Sud Bourgogne).

► Un représentant de la Caisse d’allocations familiales :

Isabelle Jost (présidente de la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire).

► Un représentant de l’Union départementale des associations familiales : Alain Piffeteau (vice-président de l’UDAF).

► Un représentant d’Action logement :

Fabrice Martinerie (vice-président d’Action Logement).

► Deux représentants syndicaux au plan départemental : Daniel Pocheville (CGT) ; Jean-François Janiaud (CFDT).

► Cinq représentants de locataires :

Colette Bury (présidente départementale de la Confédération Nationale du Logement) ; Joël Doussot (CNL) ; André Gillot (CNL) ; Josette Milleret (Consommation Logement Cadre de Vie) ; Benoît Tétard (association FO Consommation).

Lionel Duparay :

« Avec le nouveau mandat qui s’ouvre, l’OPAC Saône-et Loire va maintenir ses objectifs stratégiques : produire et rénover de l’habitat en s’adaptant à l’évolution des besoins territoriaux et des habitants. Dans tous ses projets, en neuf comme en réhabilitation, l’OPAC Saône-et-Loire intégrera les notions d’accessibilité, de performance énergétique, d’adaptation au vieillissement et de réduction de l’empreinte carbone. L’action de l’office et de son organisation continuera de s’inscrire dans une dynamique d’innovation et de qualité de service en proposant des solutions sur-mesure selon les publics. »

Le nouveau président a souligné les liens privilégiés avec le Conseil départemental, collectivité de rattachement, qui soutient les politiques patrimoniales et sociales de l’OPAC Saône-et-Loire, ainsi que le soutien indispensable des collectivités afin de répondre aux besoins des territoires.