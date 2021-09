Le Covid 19 n’a pas amoindri le dynamisme d’AVF Chalon, une quinquagénaire qui se porte bien... 

Début septembre AVF Chalon a tenu son assemblée générale annuelle à la salle municipale de la Citadelle. En présence de Maxime Ravenet, adjoint en charge du monde associatif, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, et qui présidait la réunion en compagnie de Dominique Malard, président de l’Union régionale AVF Bourgogne Franche-Comté, venu spécialement de Dijon.

« Je trouve émouvant de nous retrouver aussi nombreux, adhérents et bénévoles, à l’issue de cette période si perturbée » a déclaré la présidente Françoise Finas, en ouvrant la séance. Comme toutes les associations de France, pour ne s’intéresser qu’à celles de notre pays, AVF Chalon a dû subir tout au long de l’année les contrecoups de la pandémie. « Au premier trimestre, nous avions pu réaliser quelques animations avant que le Covid ne nous stoppe dans notre élan et ne nous enferme dans une chape d’isolement et d’inquiétude à l’égard de nos proches » a souligné Françoise Finas, avant d’ajouter « Il nous a donc fallu faire appel à notre solidarité pour garder le contact et poursuivre ce qui pouvait l’être dans le cadre très contraint des mesures sanitaires ».

Le 50e anniversaire enfin fêté ?

Dans son rapport moral Françoise Finas a aussi évoqué le cinquantenaire d’AVF Chalon. Une célébration déjà repoussée à deux reprises en raison du Coronavirus. Prévue le 16 mai 2020 puis le 12 décembre 2020 la célébration aura lieu le 11 décembre prochain. Si d’ici là un nouveau variant ne vient pas perturber encore une fois notre quotidien. Ce jour-là, après une réception à l’hôtel de ville par Gilles Platret, maire de Chalon, puis après une visite guidée du Vieux Chalon, une dégustation est prévue à la Maison des Vins avec une exposition des différents travaux réalisés par les adhérents. Avant de souffler - avec un peu de retard ! - les cinquante bougies lors du traditionnel repas de Noël.

Enfin la présidente d’AVF Chalon a lancé un appel à candidatures pour remplacer les membres du conseil d’administration, occupant des fonctions importantes, qui parviendront en fin de mandat en 2022. C’est dans un an, mais il n’est pas trop tôt pour déjà y penser... Soixante-six adhérents malgré le Covid-19

En 2020-2021 l’effectif a été de soixante six adhérents. Sur un plan purement comptable, c’est moins bien que l’année précédente avec quatre-vingt deux adhérents. « Mais, par rapport à d’autres associations de Bourgogne Franche-Comté, c’est pas mal du tout » a relativisé le président Dominique Malard. A ce sujet, une bonne nouvelle : la cotisation demeure inchangée. Elle reste à 35 € et à 25 € pour un nouvel arrivant. Une séance d’inscriptions s’est déroulée ce mardi 14 septembre à la salle municipale de la Citadelle. Si vous ne vous y êtes pas rendu, rassurez-vous, les inscriptions vont continuer à être prises à la permanence le mardi de 14 heures à 17 heures, au local 20 rempart Saint-Vincent.

Des activités nombreuses et variées

Grâce à des « bénévoles passionnés », pour reprendre l’expression chère à Françoise Finas, les activités ont déjà recommencé ou vont recommencer aussi normalement que le permettra le respect des consignes sanitaires. Sous réserve de changements de dernière minute et avec toujours une épée de Damoclès sur nos têtes en raison du Covid-19, voici le planning des activités hebdomadaires proposées : lundi : travaux créatifs ; mardi : jeux de société (tarot, scrabble...) ; mercredi : alternativement peinture ou mosaïque ; jeudi : marches, balades, découverte de la région ; vendredi : bridge ; samedi : ponctuellement : initiation-perfectionnement informatique, calligraphie ; dimanche : retrouvailles Brasserie du Palais ; ponctuellement : art floral, atelier cuisine.

« Des associations comme la vôtre sont précieuses » s’est plu à faire remarquer Maxime Ravenet. « On s’en rend compte quand ça commence à nous manquer, comme ça été malheureusement trop longtemps le cas. Le vivre ensemble, c’est quelque chose à savourer ». L’élu a aussi confié « Il est important pour la ville d’accueillir les nouveaux arrivants et votre association y contribue grandement ». Ce « formidable moment » aura lieu le 18 novembre prochain à 18h 30 au salon d’honneur de l’hôtel de ville.

Gabriel-Henri THEULOT