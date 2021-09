Comité d’administration en présentiel pour préparer la collecte de sang à Virey le Grand le 29 septembre 2021

Danielle Bégonin présidente de l’amicale a remercié les bénévoles qui sont restés mobilisés pour les collectes pendant les confinements et cette période sous contraintes sanitaires.

Les actions menées auprès de la population ont porté leurs fruits avec 10 nouveaux donneurs. L’enquête menée lors de la dernière collecte pour connaitre le moyen par lequel les gens ont été informés de la date et du lieu de collecte montre que les amicales doivent communiquer un maximum. C’est pourquoi faire du face à face à l’entrée des grandes surfaces, passer dans les rues des villages avec un porte-voix, mettre des panneaux aux endroits stratégiques, faire paraitre des annonces par les médias restent déterminant.

Quelques points restent à régler pour la collecte du 29 septembre comme le choix de la collation, les bénévoles disponibles et les annonces selon le modèle de la précédente collecte.

Il n’y a pas besoin de rappeler que donner son sang, c’est sauver des vies. Le slogan : « Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! » est toujours et encore plus d’actualité. Les stocks sont à un niveau critique, donneurs et futurs donneurs mobilisez-vous, les bénévoles de l’amicale et le personnel de l’EFS vous attendent à Virey le Grand le 29 septembre.

Alors, gardez le reflexe et prenez rendez-vous sur :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Et pour tous renseignements adressez-vous à la présidente : Danielle Begonin

Tél : 06 24 36 89 08 ou à l’EFS de Chalon.

C.Cléaux