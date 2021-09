Lison Poulet, 20 ans, désormais dans la vie active chez ‘Pixel Création’

Ça y est, Lison Poulet vient d’être embauchée en CDI à l’Atelier Pixel Création – graphiste et fabricant d’enseignes – et elle a seulement 20 ans.

Quelle chance ? Non… Le mérite en revient à la jeune femme et à sa persévérance – sans oublier bien sûr Aurélie Oudot, la patronne, qui lui a fait confiance.

On pourrait dire de la souriante Lison, à l’instar de la publicité vantant les mérites d’un élixir de jeunesse : « elle le mérite bien ».

Parce qu’elle connaît bien les coulisses de Pixel création, dont elle a poussé la porte à 14 ans, et qu’elle a fait depuis un bon bout de chemin.

Le choix d’un métier

En classe de 3e, après un stage chez une esthéticienne, Lison met à profit ses vacances estivales : elle contacte la Chambre des métiers et effectue un stage d’une semaine chez une fleuriste, puis à Pixel Création. Cette première immersion dans le domaine de la communication publicitaire la ravit : « Il n’y avait pas de temps mort, j’étais toujours occupée par des tâches variées, manuelles et minutieuses. Je me sentais utile et bien intégrée. À la fin du stage, Aurélie Oudot (madame Pixel) m’a proposé un apprentissage afin de préparer un CAP. D’un côté, le métier m’a plu tout de suite, de l’autre, je me sentais trop jeune pour une formation professionnelle. J’ai donc décidé de poursuivre mes études tout en gardant contact avec Aurélie. »

BTS communication

Lison poursuit sa route estudiantine : elle sait désormais qu’elle veut travailler dans la publicité avec Aurélie, mais souhaite auparavant obtenir un niveau Bac + 2.

Après un bac technologique STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) elle entreprend un BTS communication.

« L’année du bac, je venais passer quelques jours à Pixel Création pendant mes vacances scolaires. Puis Aurélie a accepté de me prendre en alternance sur une période de 2 ans à raison de 2 jours par semaine et en parallèle j’ai pu suivre mes cours à Auxonne. »

L’embauche en CDI

Lison nous fait découvrir son ‘territoire’ : ici de hautes bobines – qui serviront de support aux kakémonos roll-up, panneaux de communication, drapeaux, enseignes en tout genre – là l’immense hall où attend sagement un véhicule professionnel pour son habillage de stickers sur mesure, les machines qui impriment, découpent, les textiles qui seront floqués… Lison est dans son élément, tout sourire. Aurélie a proposé un CDI à une Lison nouvellement diplômée : « Je suis désormais dans la vie active, déclare Lison, ravie, et j’adore mon travail. »

Nathalie DUNAND

[email protected]

