Communiqué de presse

Chalon sur Saône, le 22 septembre 2021

La CGT APAJH 71 tient à rendre publique l’inquiétude croissante des professionnels APAJH sur le territoire de Chalon sur Saône et de la profession en général.

En effet, outre la diminution de moyen pour assurer l’accompagnement médico-social, qui n’en portera bientôt plus que le nom sur le chalonnais, nous sommes confrontés à de grosses difficultés de recrutement. Le dernier directeur, le 3e en plus de 3 ans, vient d’être remercié. Les postes libérés sont remplacés par des personnels moins qualifiés dans un seul souci d’économie, sans aucune considération pour les personnes en situation de handicap et sans vision concrète d’une réalité d’inclusion.

Il va sans dire que la position du syndicat employeur NEXEM est directement responsable de la situation en asphyxiant la profession par ses positions irresponsables.

Les commissions de recrutement sont dans l’incapacité de recruter un directeur de plateforme depuis le départ de Mr Roland directeur de l’ESAT jusqu’en 2019.

Les structures APAJH du chalonnais ne fonctionnent, depuis plus de 3 ans, que par l’implication de ses cheffes de services et des équipes éducatives sans aucune reconnaissance de la part du territoire ou de la fédération.

Sur le territoire de Saône-et-Loire, les professionnels de la Fédération APAJH se sont déjà mobilisés cet été, pour la sauvegarde d’un emploi éducatif. Ces professionnels constatent avec effarement l’inégalité territoriale de traitement pour les personnes en situation de handicap.

En plus de la diminution des moyens d’accompagnement on demande aux personnes en situation de handicap une productivité supplémentaire de 20 % dans les ateliers !

Malgré nos alertes et demandes de rendez-vous auprès des élus, de l’ARS, du département et de la région, les professionnels ne se sentent pas soutenus face au silence de Mr GAUVAIN député, Mr PLATRET maire de Chalon sur Saône, des élus du département et de la région ! Seuls 2 élus ont accepté de nous recevoir à ce jour !!!

La CGT APAJH 71 appelle tous les professionnels du médico-social du chalonnais mais également les familles des usagers à venir soutenir le mouvement de mobilisation du 5 octobre 2021, afin de revendiquer ensemble le remplacement du poste d’éducateur de notre collègue partie à la retraite et pour demander une prise en charge de qualité des personnes en situation de handicap à l’ESAT de CRISSEY.