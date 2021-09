Ouverture d'une classe UEMA à l'École Maternelle de l'Est

Après Mâcon en 2015, Saint-Vallier en 2020, l'École Maternelle de l'Est à Chalon-sur-Saône accueille à son tour depuis le lundi 20 septembre, une classe UEMA, Il s'agit de la troisième classe du département réservée à des enfants autistes. Plus de détails avec Info Chalon.

L'UEMA, pour Unité d'enseignement en maternelle est un dispositif implanté, comme le sigle l'indique, implanté dans une école maternelle qui accueille 7 enfants, âgés de 3 à 6 ans, porteurs d'autisme ou de troubles envahissant du développement (TED).



Ces élèves sont présents à l'école sur le même temps que leurs petits camarades (y compris les temps de récréation et de restauration) et bénéficient d'interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques.



L'UEMA favorise l'inclusion scolaire de ces enfants dans un cadre spécifique, adapté aux singularités de chacun, afin de permettre leur intégration progressive en classe ordinaire.



En accord avec les parents, l'orientation des enfants vers une UEMA relève d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui précise le mode de scolarisation.



La procédure d'admission permet de présenter la structure et son fonctionnement à la famille, ainsi qu'à élaborer un projet personnalisé d'accompagnement.



L'équipe pédagogique est composée d'un enseignant spécialisé et des professionnels médico-sociaux, dont les actions sont coordonnées et supervisées.



Répondant à un appel à candidature afin d'identifier un établissement ou service médico-social susceptible de mettre en œuvre une UEMA dès la rentrée scolaire 2021 au sein d'une école de Chalon-sur -Saône, l'École Maternelle de l'Est a ouvert une UEMA.



Ainsi, dès le lundi 20 septembre, 4 enfants ont intégré la 3ème UEMA de Saône-et-Loire.



3 autres enfants les rejoindront avant la fin de l'année dont un la semaine prochaine, si les conditions le permettent.



«Nous sommes sur un taux d'encadrement très important», précise Thomas Jeunot, coordinateyr des services de l'UEMA et du SESSAD des PEP 71.



Ce dernier nous précise que les enseignants tiendront une réunion hebdomadaire tous les mercredis pendant 2 heures.



«Le pari, c'est qu'avec un accompagnement précoce, c'est-à-dire dès 3 ans, les enfants progresseront plus vite», nous explique Anne Bazin, inspectrice ASH de l'Éducation nationale.



Accompagnés d'une délégation, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret et son adjointe en charge des affaires scolaires, Amelle Deschamps, visitaient les locaux ce lundi 27 septembre à 15 heures 30.



«C'est le signe d'une école inclusive», déclare au cours de la visite, Marcel Mascio, le président des PEP 71.



Dès cette semaine, il y a de l'inclusion sur du périscolaire.



Interrogé par Info Chalon au sujet de l'ouverture de cette troisième classe UEMA dans le département, Anthony De Magalhães, président du Monde Bleu 71, a eu du mal à cacher son satisfécit.



«J'en suis vraiment très heureux! L'inclusion poursuit son petit bonhomm de chemin. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard à ce niveau mais c'est un bon pas en avant!», observe ce dernier.



Comme l'explique Alexandre Signudi de la direction de la vie scolaire de l'École Maternelle de l'Est, le projet a été très bien accueilli par les familles, «preuve que cela a été mûrement préparé en amont».



Étaient également présents, Frédérique Galland, directrice du Pôle Autisme des PEP 71 et Serge Fichet, directeur général des PEP 71.



Pour améliorer le confort visuel et le bien-être des élèves (moins de solicitation sonore, visuelle pour plus de concentration), les deux salles mises à disposition ont été réaménagées avec l'installation de protèges-radiateurs, la création d'une cloison fixe pour séparer les deux salles de classe et d'une cabine dans les toilettespour la privacité des élèves, modification des éclairages LED, avec variateurs de lumières et la peinture des meubles et encadrement des portes avec des couleurs plus douces.



À noter que le matériel et le mobilier spécifique ont été fournis par l'association PEP 71.



Pendants les temps de récréation, les autres élèves ont déjà fait se sont liés d'amitié avec les quatre premiers petits autistes de l'école, n'hésitant pas à venir les chercher pour s'amuser avec eux.



Une belle leçon de vie et un signe plus qu'encourageant vers l'inclusion de ces élèves aux besoins spécifiques.



