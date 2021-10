Opération anti-stupéfiants menée par les gendarmes à Mercurey

Les gendarmes de la brigade de Châtenoy le Royal, accompagnés du PSIG de Chalon sur Saône et de la brigade cynophile ont procédé à un contrôle intensif sur 3 bus circulant sur l'axe Chalon sur Saône - Autun ce lundi matin. En présence de Charles Troubat, directeur de la STAC et des agents du Grand Chalon en charge des transports, les militaires ont dressé deux contraventions à près de 400 euros pour deux jeunes majeurs en possession de substances illicites. Un mineur a été invité à rejoindre la brigade de gendarmerie et ses responsables légaux conviés à venir le récupérer.

Les établissements de formation dans lesquels se rendaient les jeunes ont été également informés des saisies.

Une opération rondement menée et qui à chaque fois porte ses fruits en terme de sensibilisation sur la consommation de produits stupéfiants. D'autres opérations du genre devraient se renouveler sur d'autres axes de Saône et Loire.

Laurent Guillaumé