Vendredi et samedi, le CCAS de Châtenoy le Royal a organisé la vente de brioches au profit de l’association ̏ Toujours Femme˝.

Acheter une brioche peut sembler un acte banal mais lorsqu’il est question d’apporter son soutien à l’action « Octobre Rose », la brioche prend un autre goût.

Vendredi après-midi et Samedi matin, le CCAS de Châtenoy le Royal et l’association ̏ Toujours femme˝ en partenariat avec Carrefour Market vendaient des brioches pour collecter des fonds afin d’aider les personnes atteintes d'un cancer en leur apportant un soutien psychologique et moral (soins esthétiques,…).

Samedi matin Vincent Bergeret maire de la commune, conseiller départemental et Françoise Vaillant conseillère départementale sont venus apporter leur soutien aux personnels du CCAS, aux adjointes et à la représentante de ̏ Toujours Femme˝ installés au stand de vente de brioches à la sortie des caisses du magasin. Le gérant de Carrefour Market, Gilles Garnier, est très attaché à ce type de démarche et totalement impliqué dans cette action en faisant fabriquer les pâtisseries sur place, lesquelles étaient vendues au profit de l’association. La générosité des habitants est encore et toujours présente, les brioches étaient très demandées et se sont vendues très vite.

Cette belle action sera suivie d’une autre, le mercredi 6 octobre à partir de 13h00 parking du CCAS, avec la marche rose dont les fonds collectés seront reversés à l’association ̏ Toujours Femme˝.

C.Cléaux