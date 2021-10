Les agents de la commune se mobilisent pour le dépistage du cancer du sein

Ce mercredi 6 octobre 2021 à partir de 13h, nombreux seront celles et ceux qui participeront à la Marche Rose de Châtenoy le Royal, depuis le parking du CCAS rue Colette. Mais au delà du geste « symbolique » que peut représenter cette marche, il y a le fonds de cette maladie qui touche bien évidemment essentiellement et pour bon nombre, les femmes, mais aussi des hommes.

Afin de sensibiliser le maximum de personnes sur la commune de Châtenoy le Royal et même aux alentours, des femmes et des hommes, tous agents de la commune, ont décidé de se faire « tirer » le portrait sur une photographie originale et pleine de sensibilité au regard des messages que chacune et chacun a voulu ajouter à sa photo. Des messages plein de bon sens et d’amour.

Ce sont 64 portraits au total qui ont été rassemblé sur un grand Roll Up aux couleurs roses, pour cet Octobre Rose 2021. Une initiative d’Estelle Ortega chargée de la communication pour la commune de Châtenoy le Royal depuis son bureau au sein du Centre Communal d’Action Sociale.

Le finalité est surtout en direction d’une saine et forte information sur l’intérêt d’aller se faire dépister. Pour celles et ceux qui le vivent ou qu’ils l’ont vécu directement ou indirectement, Dieu sait combien cette démarche à son importance dans notre monde d’aujourd’hui pour une bonne prévention et une guérison évidente si ce cancer est soigné à temps.

C’est un véritable combat pour lequel il est important d’avoir un besoin d’amour, de la part des siens en priorité mais aussi de tout son entourage. C’est en cela que l’association « Toujours Femme » a sa raison d’être. Ne pas se sentir isolé dans sa maladie comme dans sa guérison. Le plus beau reflet de ce sentiment se résume visuellement avec la très belle affiche émise pour la Marche Rose de ce mercredi 6 octobre, une conception graphique du Service Com et voulue par Isabelle Hausenbach qui vient de nous quitter. Quel beau message d’espoir reflète ce document.

Alors mobilisez-vous pour vous faire dépister et pour participer à la Marche Rose !



JC Reynaud